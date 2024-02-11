Центр противодействия дезинформации предупреждает о распространении в интернете анонимных "сайтов Залужного", не имеющих никакой связи с эксголовкомом Валерием Залужным.

Фейковые сайты о Залужном

ЦПИ отмечает, что ресурсы находятся на разных доменах и созданы анонимами.

Эти сайты не связаны с Валерием Залужным, а об их деятельности правоохранительные органы уже информированы.

Вероятно, предполагает Центр, за созданием этих онлайн-площадок стоит враг, стремящийся к расколу украинского общества и использующий для этого различные средства.

В частности, сайты ведут на анонимные телеграммы, собирающие информацию о пользователях, которая в будущем может быть использована против граждан Украины.

В ЦПД предостерегают от регистрации на этих ресурсах и просят доверять только верифицированным источникам.

РФ придумала новый фейк о Залужном

Напомним, что ранее российская пропаганда распространяла новый фейк об эксглавнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

Залужный, якобы после новостей о своей отставке, призвал Силы обороны устроить демарш на Киев и захватить власть.

Также россияне сгенерировали видеофейк с помощью искусственного интеллекта, основу которого взяли с обращения Залужного по случаю Дня ВСУ 6 декабря 2023 года.