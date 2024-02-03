Роспропаганда придумала новый фейк о Залужном и его "перевороте"

Кремлевские пропагандисты придумали новый фейк о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Якобы генерал после сведений о своей отставке готовит "переворот" с участием военных.
Какой фейк распространяет Кремль о Залужном
Российские пропагандисты распространяют фейковую информацию о том, что Генерал Залужный после новостей о своей отставке призвал Силы обороны устроить демарш на Киев и захватить власть.
На самом деле, как подчеркивают в Центре, видеофейк сгенерирован пропагандой с помощью искусственного интеллекта, а за основу взято обращение генерала Валерия Залужного по случаю Дня ВСУ 6 декабря 2023 года.
Это не первый фейк россиян о генерале Валерии Залужном.
Ранее, весной 2023 года кремлевские СМИ писали, что украинский генерал якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара войск РФ по командному пункту в Херсонской области. Впоследствии сам Залужный развенчал фейк о своем "тяжёлом ранении". А в июне вообще "похоронили" главнокомандующего ВСУ.
Что будет с Залужным после вероятной отставки
Один из инсайдеров издания утверждает, что Зеленский намерен дать Залужному новую должность.
Президент Украины понимает, что он может столкнуться с критикой и неодобрением украинцев из-за увольнения главнокомандующего ВСУ, поэтому ищет разные варианты развития событий.
Что важно понимать, Залужному уже предлагали должность посла, однако он не может уволиться из рядов ВСУ, пока в Украине действует военное положение.
Согласно данным журналистов, напряжение в отношениях между Зеленским и Залужным появилось из-за разных взглядов на мобилизацию.
По словам анонимных источников издания, заменить Валерия Залужного может кто-то из молодых офицеров, доказавших свою эффективность на поле боя.
Несмотря на это, команда Владимира Зеленского осознает, что у них может не хватать опыта управления.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-