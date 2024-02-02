Украина сообщила США о намерении уволить Залужного – WP

Что известно о готовности руководства Украины уволить Залужного

Как отмечают журналисты издания, в Белом доме якобы не поддержали и не отрицали намерения украинских властей, подчеркнув, что это суверенное право президента Владимира Зеленского.

Зеленский еще не издал официальный указ, объявляющий об отставке Залужного, и неизвестно, когда это может произойти. Предыдущее сообщение Вашингтона, о котором ранее не сообщалось, отражает влиятельную роль Соединенных Штатов как мощнейшего военного и политического покровителя Украины. Раннее предупреждение также дало Белому дому возможность убедить Зеленского пересмотреть ключевое решение, даже несмотря на то, что он решил этого не делать, - отмечается в материале. Поделиться

По мнению автора материала, увольнение Залужного может подорвать моральный дух украинских военных, а также отвлечь от Украины внимание западных инвесторов.

При этом журналисты подчеркивают, что любой резкий шаг США по поводу обжалования решения президента Зеленского может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела.

Чувство раскола на самом верху в Киеве не идет на пользу Украине, но американское правительство не должно в это ввязываться, – заявляет эксперт из Восточной Европы из Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Поделиться

Президент Центра анализа европейской политики Алина Полякова отмечает, что президент Украины имеет право формировать военный кабинет так, как считает нужным.

Зеленский мог бы отложить принятие решения на неопределенный срок, но это маловероятно, говорят люди, знакомые с его мнением.

Недоверие между Зеленским и Залужным росло из-за подозрения в политических амбициях генерала, а также из-за разногласий по ключевым вопросам, включая мобилизацию 500 тыс военнообязанных. В ходе напряженной встречи в понедельник Залужный утверждал, что новобранцы необходимы для успехов в поле боя. Украине также необходимо подготовиться к потерям личного состава, которые, как ожидается, будут сопоставимы с прошлогодними, сказал он, говорится в материале издания. Поделиться

При этом журналисты издания отмечают, что Зеленский отверг идею Залужного мобилизовать еще 500 тыс человек в течение этого года, поскольку такое решение было бы очень непопулярным.

Дело в том, что Украина финансово не может платить зарплату в таком количестве военных без повышения уровня налогов.

Президент не считает, что эта массовая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 27 лет желательна или оправдана на данном этапе, - отмечают журналисты издания со ссылкой на собеседника из окружения Зеленского. Поделиться

При этом в материале издания отмечается, что найти замену Залужному будет непросто.

В частности, одним из наиболее вероятных кандидатов является нынешний глава ГУР Кирилл Буданов.

При этом у него есть опыт проведения боевых операций в рядах спецназовцев, однако никогда не командовал большим количеством военных.

Его предназначение потенциально может сигнализировать о переходе к асимметричной тактике – как ударам беспилотников вглубь территории России.

Однако непонятно, готов ли Буданов занять должность главкома ВСУ.

Другой вариант – Александр Сырский, нынешний командующий Сухопутными войсками.

Ему мужчине приписывают руководство обороной Киева в первый месяц войны, а затем организацию успешного контрнаступления на северо-востоке Харьковщины осенью 2022 года.

Как на Западе реагируют на вероятное увольнение Залужного

В частности, в материале издания Bloomberg критикуется вероятное решение Зеленского по освобождению Залужного от должности главка ВСУ.

Авторы материала издания советуют руководству Украины отложить внутриполитические споры и сконцентрироваться на вопросах безопасности.

ЕС выделил 50 миллиардов евро помощи Украине, и это отличная новость. Следующими, кто должен предоставить приоритет жизненно важному вопросу безопасности над продажной внутренней политикой, должны стать республиканцы в Конгрессе США и президент Владимир Зеленский в Киеве, отмечается в материале издания. Поделиться

Журналисты приводят перечень многочисленных заслуг Залужного с начала развязанной Россией преступной войны и отмечают, что у президента Владимира Зеленского должна быть очень веская причина для увольнения действующего главкома ВСУ.

Авторы публикации объясняют, что даже наиболее талантливые генералы допускают ошибки, особенно когда не имеют достаточного количества ресурсов для полноценного проведения боевых операций, как это произошло с контрнаступлением ВСУ летом прошлого года.

Зеленскому стоит долго подумать о потенциальной цене замены командующего, которого так уважают его войска, потому что если речь идет о зависти, то будут праздновать только в Москве, - отмечается в материале издания. Поделиться

Авторы публикации подчеркивают, что сейчас для Украины наступило самое опасное время после начального периода войны: артиллерийские снаряды заканчиваются, противовоздушная оборона также не имеет больших запасов ракет, а украинские производители оружия не могут сравниться в темпах с российским ВПК.