Украина сообщила США о намерении уволить Залужного – WP

По информации журналистов издания The Washington Post, украинская сторона якобы проинформировала США о намерениях уволить главкома ВСУ Валерия Залужного.
Что известно о готовности руководства Украины уволить Залужного
Как отмечают журналисты издания, в Белом доме якобы не поддержали и не отрицали намерения украинских властей, подчеркнув, что это суверенное право президента Владимира Зеленского.
По мнению автора материала, увольнение Залужного может подорвать моральный дух украинских военных, а также отвлечь от Украины внимание западных инвесторов.
При этом журналисты подчеркивают, что любой резкий шаг США по поводу обжалования решения президента Зеленского может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела.
Президент Центра анализа европейской политики Алина Полякова отмечает, что президент Украины имеет право формировать военный кабинет так, как считает нужным.
Зеленский мог бы отложить принятие решения на неопределенный срок, но это маловероятно, говорят люди, знакомые с его мнением.
При этом журналисты издания отмечают, что Зеленский отверг идею Залужного мобилизовать еще 500 тыс человек в течение этого года, поскольку такое решение было бы очень непопулярным.
Дело в том, что Украина финансово не может платить зарплату в таком количестве военных без повышения уровня налогов.
При этом в материале издания отмечается, что найти замену Залужному будет непросто.
В частности, одним из наиболее вероятных кандидатов является нынешний глава ГУР Кирилл Буданов.
При этом у него есть опыт проведения боевых операций в рядах спецназовцев, однако никогда не командовал большим количеством военных.
Его предназначение потенциально может сигнализировать о переходе к асимметричной тактике – как ударам беспилотников вглубь территории России.
Однако непонятно, готов ли Буданов занять должность главкома ВСУ.
Другой вариант – Александр Сырский, нынешний командующий Сухопутными войсками.
Ему мужчине приписывают руководство обороной Киева в первый месяц войны, а затем организацию успешного контрнаступления на северо-востоке Харьковщины осенью 2022 года.
Как на Западе реагируют на вероятное увольнение Залужного
В частности, в материале издания Bloomberg критикуется вероятное решение Зеленского по освобождению Залужного от должности главка ВСУ.
Авторы материала издания советуют руководству Украины отложить внутриполитические споры и сконцентрироваться на вопросах безопасности.
Журналисты приводят перечень многочисленных заслуг Залужного с начала развязанной Россией преступной войны и отмечают, что у президента Владимира Зеленского должна быть очень веская причина для увольнения действующего главкома ВСУ.
Авторы публикации объясняют, что даже наиболее талантливые генералы допускают ошибки, особенно когда не имеют достаточного количества ресурсов для полноценного проведения боевых операций, как это произошло с контрнаступлением ВСУ летом прошлого года.
Авторы публикации подчеркивают, что сейчас для Украины наступило самое опасное время после начального периода войны: артиллерийские снаряды заканчиваются, противовоздушная оборона также не имеет больших запасов ракет, а украинские производители оружия не могут сравниться в темпах с российским ВПК.
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