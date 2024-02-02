Україна повідомила США про наміри звільнити Залужного – WP

Що відомо про готовність керівництва України звільнити Залужного

Як зазначають журналісти видання, у Білому домі нібито не підтримали і не заперечили наміри української влади, підкресливши, що це суверенне право президента Володимира Зеленського.

Зеленський ще не видав офіційного указу, що оголошує про відставку Залужного, і невідомо, коли це може статися. Попереднє повідомлення Вашингтону, про яке раніше не повідомлялося, відображає впливову роль Сполучених Штатів як найпотужнішого військового і політичного покровителя України. Раннє попередження також дало Білому дому можливість переконати Зеленського переглянути ключове рішення, навіть незважаючи на те, що він вирішив не робити цього, - зазначається у матеріалі. Поширити

На думку авторі матеріалу, звільнення Залужного може підірвати моральний дух українських військових, а також відвернути від України увагу західних інвесторів.

При цьому журналісти підкреслюють, що будь-який різкий крок США з приводу оскарження рішення президента Зеленського може розглядатись як втручання у внутрішні справи.

Відчуття розколу на самому верху в Києві не йде на користь Україні, але американський уряд не повинен в це вплутуватися, - заявляє експерт зі Східної Європи зі Стенфордського університету і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Поширити

Президент Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова зазначає, що президент України має право формувати військовий кабінет так, як вважає за потрібне.

Зеленський міг би відкласти прийняття рішення на невизначений термін, але це малоймовірно, кажуть люди, знайомі з його думкою.

Недовіра між Зеленським та Залужним зростала через підозру в політичних амбіціях генерала, а також через розбіжності з ключових питаннях, включаючи мобілізацію 500 тис військовозабов’язаних. В ході напруженої зустрічі у понеділок Залужний стверджував, що новобранці необхідні для успіхів на полі бою. Україні також необхідно підготуватися до втрат особового складу, які, як очікується, будуть зіставні з торішніми, сказав він, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

При цьому журналісти видання зазначають, що Зеленський відкинув ідею Залужного мобілізувати ще 500 тис осіб протягом цього року, оскільки таке рішення було б дуже непопулярним.

Справа в тому, що Україна фінансово не може платити зарплатню такій кількості військових без підвищення рівня податків.

Президент не вважає, що ця масова мобілізація чоловіків віком від 18 до 27 років є бажаною або виправданою на даному етапі, - зазначають журналісти видання із посиланням на співрозмовника з оточення Зеленського. Поширити

При цьому у матеріалі видання зазначається, що знайти заміну Залужному буде непросто.

Зокрема, одним з найбільш ймовірних кандидатів є нинішній очільник ГУР Кирило Буданов.

При цьому він має досвід проведення бойових операцій у лавах спецпризначенців, однак ніколи не командував великою кількістю військових.

Його призначення потенційно може сигналізувати про перехід до асиметричної тактики – як удари безпілотників углиб території Росії.

Однак не зрозуміло, чи готовий Буданов зайняти посаду головкома ЗСУ.

Інший варіант – Олександр Сирський, нинішній командувач Сухопутних військ.

Йому чоловікові приписують керівництво обороною Києва у перший місяць війни, а згодом організацію успішного контрнаступу на північному сході Харківщини восени 2022 року.

Як на Заході реагують на йомовірне звільнення Залужного

Зокрема, у матеріалі видання Bloomberg критикується ймовірне рішення Зеленського щодо звільнення Залужного з посади головкому ЗСУ.

Автори матеріалу видання радять керівництву України відкласти внутрішньо-політичні суперечки та сконцентруватись на безпекових питаннях.

ЄС виділив 50 мільярдів євро допомоги Україні, і це чудова новина. Наступними, хто має надати пріоритет життєво важливому питанню безпеки над продажною внутрішньою політикою, повинні стати республіканці в Конгресі США та президент Володимир Зеленський у Києві, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Журналісти наводять перелік численних заслуг Залужного від початку розв’язаної Росією злочинної війни і зазначають, що у президента Володимира Зеленського має бути дуже вагома причина для звільнення діючого головкома ЗСУ.

Автори публікації пояснюють, що навіть найбільш талановиті генерали припускаються помилок, особливо коли не мають достатньої кількості ресурсів для повноцінного проведення бойових операцій, як це сталось із контрнаступом ЗСУ влітку минулого року.

Зеленському варто довго подумати про потенційну ціну заміни командувача, якого так поважають його війська, бо якщо мова йде про заздрість, то святкувати будуть лише у Москві, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Автори публікації наголошує, що зараз для України настав найнебезпечніший час після початкового періоду війни: артилерійські снаряди закінчуються, протиповітряна оборона також не має великих запасів ракет, а українські виробники зброї не можуть зрівнятися у темпах з російським ВПК.