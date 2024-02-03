Роспропаганда вигадала новий фейк про Залужного та його "переворот"

Кремлівські пропагандисти вигадали новий фейк про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нібито генерал після даних про свою відставку готує "переворот" за участю військових.

Який фейк поширює Кремль про Залужного

Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про те, що Генерал Залужний, після новин про свою відставку, закликав Сили оборони влаштувати демарш на Київ і захопити владу.

Насправді, як підкреслюють в Центрі, відеофейк згенерований пропагандою за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення генерала Валерія Залужного з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня 2023 року.

В оригінальному відео змінили колірну гаму та розмили фон. Фейкороби також заповнили відеоряд типовим набором кремлівських наративів, таких як: "повний провал на фронті", "тотальна корупція в Україні", "терористичні акти Зеленського", "солдатів відправляють на забій", — зазначає Центр.

Це не перший фейк росіян про генерала Валерія Залужного.

Раніше, навесні 2023 року кремлівські ЗМІ писали, що український генерал нібито отримав серйозні поранення внаслідок ракетного удару військ РФ по командному пункту в Херсонській області. Згодом сам Залужний розвінчав фейк про своє "тяжке поранення". А в червні взагалі "поховали" головнокомандувача ЗСУ.

Що буде з Залужним після ймовірної відставки

Один з інсайдерів видання стверджує, що Зеленський має намір дати Залужному нову посаду.

Президент України розуміє, що він може стикнутися з критикою та несхваленням українців через звільнення головнокомандувача ЗСУ, тому шукає різні варіанти розвитку подій.

Що важливо розуміти, Залужному уже пропонували посаду посла, однак він не може звільнитися з лав ЗСУ, поки в Україні діє воєнний стан.

Згідно з даними журналістів, напруга у стосунках між Зеленським та Залужним з’явилася через різні погляди на мобілізацію.

За словами анонімних джерел видання, замінити Валерія Залужного може хтось із молодих офіцерів, які довели свою ефективність на полі бою.

Попри це, команда Володимира Зеленського усвідомлює, що у них може бракувати досвіду управління.