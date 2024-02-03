Чому Зеленський не може знайти заміну Залужному — дані WP

Як повідомляє видання The Washington Post, команда президента України Володимира Зеленського ще не обрали заміну головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, оскільки в ОПУ наразі панує сум’яття та нерішучість.

Зеленському непросто знайти нового головнокомандувача ЗСУ замість Залужного

Журналісти розповідають, що поспілкувалися зі своїм анонімним джерелом у Міноборони України.

За словами інсайдера, рішення щодо відставки Залужного досі немає, оскільки в кабінеті Володимира Зеленського не можуть ухвалити фінальне рішення через нерішучість.

Затримка свідчить про нерішучість президента, глави адміністрації Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умерова або про сум'яття, оскільки потенційні кандидати, можливо, не бажають братися за цю роботу, враховуючи слабкі перспективи покращення ситуації на полі бою в Україні найближчим часом, — пише видання. Поширити

Що буде з Залужним після ймовірної відставки

Один з інсайдерів видання стверджує, що Зеленський має намір дати Залужному нову посаду.

Президент України розуміє, що він може стикнутися з критикою та несхваленням українців через звільнення головнокомандувача ЗСУ, тому шукає різні варіанти розвитку подій.

Що важливо розуміти, Залужному уже пропонували посаду посла, однак він не може звільнитися з лав ЗСУ, поки в Україні діє воєнний стан.

Згідно з даними журналістів, напруга у стосунках між Зеленським та Залужним з’явилася через різні погляди на мобілізацію.

Хто може стати новим головнокомандувачем ЗСУ

За словами анонімних джерел видання, замінити Валерія Залужного може хтось із молодих офіцерів, які довели свою ефективність на полі бою.

Попри це, команда Володимира Зеленського усвідомлює, що у них може бракувати досвіду управління.