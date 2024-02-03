Почему Зеленский не может найти замену Залужному — данные WP

Как сообщает издание The Washington Post, команда президента Украины Владимира Зеленского еще не выбрала замену главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, поскольку в ОПУ царят смятение и нерешительность.
Зеленскому непросто найти нового главнокомандующего ВСУ вместо Залужного
Журналисты рассказывают, что пообщались со своим анонимным источником в Минобороны Украины.
По словам инсайдера, решения касательно отставки Залужного до сих пор нет, поскольку в кабинете Владимира Зеленского не могут принять финальное решение из-за нерешительности.
Что будет с Залужным после вероятной отставки
Один из инсайдеров издания утверждает, что Зеленский намерен дать Залужному новую должность.
Президент Украины понимает, что он может столкнуться с критикой и неодобрением украинцев из-за увольнения главнокомандующего ВСУ, поэтому ищет разные варианты развития событий.
Что важно понимать, Залужному уже предлагали должность посла, однако он не может уволиться из рядов ВСУ, пока в Украине действует военное положение.
Согласно данным журналистов, напряжение в отношениях между Зеленским и Залужным появилось из-за разных взглядов на мобилизацию.
Кто может стать новым главнокомандующим ВСУ
По словам анонимных источников издания, заменить Валерия Залужного может кто-то из молодых офицеров, доказавших свою эффективность на поле боя.
Несмотря на это, команда Владимира Зеленского осознает, что у них может не хватать опыта управления.
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