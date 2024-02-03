Почему Зеленский не может найти замену Залужному — данные WP

Как сообщает издание The Washington Post, команда президента Украины Владимира Зеленского еще не выбрала замену главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, поскольку в ОПУ царят смятение и нерешительность.

Зеленскому непросто найти нового главнокомандующего ВСУ вместо Залужного

Журналисты рассказывают, что пообщались со своим анонимным источником в Минобороны Украины.

По словам инсайдера, решения касательно отставки Залужного до сих пор нет, поскольку в кабинете Владимира Зеленского не могут принять финальное решение из-за нерешительности.

Задержка свидетельствует о нерешительности президента, главы администрации Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова или о смятении, поскольку потенциальные кандидаты, возможно, не желают браться за эту работу, учитывая слабые перспективы улучшения ситуации на поле боя в Украине в ближайшее время, — пишет издание. Поделиться

Что будет с Залужным после вероятной отставки

Один из инсайдеров издания утверждает, что Зеленский намерен дать Залужному новую должность.

Президент Украины понимает, что он может столкнуться с критикой и неодобрением украинцев из-за увольнения главнокомандующего ВСУ, поэтому ищет разные варианты развития событий.

Что важно понимать, Залужному уже предлагали должность посла, однако он не может уволиться из рядов ВСУ, пока в Украине действует военное положение.

Согласно данным журналистов, напряжение в отношениях между Зеленским и Залужным появилось из-за разных взглядов на мобилизацию.

Кто может стать новым главнокомандующим ВСУ

По словам анонимных источников издания, заменить Валерия Залужного может кто-то из молодых офицеров, доказавших свою эффективность на поле боя.

Несмотря на это, команда Владимира Зеленского осознает, что у них может не хватать опыта управления.