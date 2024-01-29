Пропаганда РФ активно распространяет фейки о якобы "капитуляции" Украины — ЦПД

Кремлевская пропаганда и спецслужбы страны-агрессорки запустили новую информационно-психологическую операцию с фейковой рассылкой якобы от представителей Офиса президента Украины о прекращении боевых действий и согласия Киева на передачу России оккупированных территорий.

Что известно о новой ИПСО кремлевской пропаганды

Аналитики из Центра противодействия дезинформации отмечают, что на электронную почту украинских граждан стали поступать фейковые сообщения якобы от представителей Офиса президента о якобы прекращении огня и согласии на передачу под контроль РФ оккупированных ею украинских территорий.

Аналитики ЦПИ подчеркивают, что целью этой информационно-психологической операции является влияние морально-психологическое состояние украинских граждан и дискредитация руководства государства.

Центр и Киберполиция призвали не переходить за сомнительными гиперссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс и никогда не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.

Также ведомства призвали загружать программы и приложения только из официальных источников, использовать антивирусное программное обеспечение и обновлять операционную систему.

Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах государственных органов, – предупреждают аналитики ЦПИ. Поделиться

Что известно об отправке Россией отрядов студентов на оккупированные территории Украины

По информации представителей Центра национального сопротивления, российские власти планируют формировать так называемые "строительные отряды" из студентов на территории Курской, Брянской и Белгородской областей с целью отправки на оккупированные территории Украины.

Отмечается, что российские оккупанты планируют использовать отряды студентов для разбора завалов, развозки "гуманитарных" наборов, а также на строительстве укреплений.

Аналитики ЦНС добавляют, что в процессе вербовки участвует так называемое движение "народный фронт".

Объявления о наборе для работы в оккупированных регионах распространяются в российских вузах под эгидой отправки в "добровольческий центр".

А университетам уже "спустили" количественный план, который они должны выполнить.

В ЦНС отметили, что российские власти не предоставляют юридическую защиту своим гастролерам и они лишены в будущем социальных льгот.