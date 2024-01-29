Пропаганда РФ активно поширює фейки про нібито "капітуляцію" України — ЦПД

Кремлівська пропаганда та спецслужби країни-агресорки запустили нову інформаційно-психологічну операцію із фейковою розсилкою нібито від представників Офісу президента України українцям щодо припинення бойових дій та згоди Києва на передачу Росії окупованих територій.

Що відомо про нову ІПСО кремлівської пропаганди

Аналітики з Центру протидії дезінформації зазначають, що на електронну пошту українських громадян почали надходити фейкові повідомлення нібито від представників Офісу президента про нібито припинення вогню та згоду на передачу під контроль РФ окупованих нею українських територій.

Аналітики ЦПД підкреслюють, що метою цієї інформаційно-психологічної операції є вплив на морально-психологічний стан українських громадян та дискредитація керівництва держави.

Центр та Кіберполіція закликали не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс, та ніколи не вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах.

Також відомства закликали завантажувати програми й застосунки лише з офіційних джерел, використовувати антивірусне програмне забезпечення та вчасно оновлювати операційну систему.

Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів, — попереджають аналітики ЦПД. Поширити

Що відомо про відправку Росією загонів студентів на окуповані території України

За інформацією представників Центру національного спротиву, російська влада планує формувати так звані “будівельні загони” зі студентів на території Курської, Брянської та Білгородської областей із метою відправки на окуповані території України.

Зазначається, що російські окупанти планують використовувати загони студентів для розбору завалів, розвезення "гуманітарних" наборів, а також на будівництві укріплень.

Аналітики ЦНС додають, що у процесі вербування бере участь так званий рух "народний фронт".

Оголошення про набір для роботи в окупованих регіонах поширюються в російських вищих навчальних закладах під егідою відправки у "добровольчий центр".

А університетам вже "спустили" кількісний план, який вони мають виконати.

В ЦНС зауважили, що російська влада не надає юридичний захист своїм гастролерам й вони позбавлені в майбутньому соціальних пільг.