Кремлівська пропаганда поширює фейки щодо протестів в Україні

Аналітики з Центру протидії дезінформації попереджають, що Кремлівська пропаганда активно поширює брехню щодо нібито дозволу української влади на жорсткі заходи у разі протестів.

Навіщо пропаганда РФ поширює брехню про нібито протестні настрої в Україні

Зазначається, що підконтрольні Кремлю пропагандистські Telegram-канали поширюють брехню про те, що нібито українським правоохоронцям в умовах соціальної напруженності дозволили використовувати для приборкання протестів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ.

Зокрема, кремлівські пропагандисти поширюють фейкові фото нібито підписаного главою МВС України відповідного наказу.

Центр протидії дезінформації з посиланням на речницю МВС Марʼяну Реву повідомляє, що так званий наказ є фейковим, як і його зміст.

Документ не відповідає вимогам офіційного діловодства. Всі правила та підстави застосування спецзасобів чітко прописані у Законі" Про Національну поліцію" ст. 45 "Застосування спеціальних засобів".

Як російські окупанти поширюють власну пропаганду на захоплених українських територіях

За інформацією представників Центру протидії дезінформації, російська пропаганда почала залучати до власних агітаційних заходів на окупованих українських територіях пенсіонерів за зразком діючих в Росії так званих “загонів Путіна”, які складаються з пенсіонерок пропагандисток.

У ЦПД зазначають, першим таким угрупованням став так званий “Совет ветеранов”, який було створено в окупованому Енергодарі.

Зокрема, у першу чергу пенсіонерки пропагандистки розповідатимуть на камеру, які вони нібито погано жили за української влади.

З наближенням запланованих у РФ на березень псевдовиборів президента, дані особи здійснюватимуть агітацію за чинного російського диктатора Володимира Путіна.

У якості плати за участь у пропагандистських заходах пенсіонерки отримуватимуть ліки та додаткові продуктові набори.

В центрі нагадали, що свідома участь у пропагандистських організаціях, сприяння та виправдовування окупації України злочин який передбачає кримінальну відповідальність.