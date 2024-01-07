У SPRAVDI спростували фейк кремлівської пропаганди про дозвіл США завдавати ударів з HIMARS по РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У SPRAVDI спростували фейк кремлівської пропаганди про дозвіл США завдавати ударів з HIMARS по РФ

РСЗВ HIMARS
Джерело:  online.ua

Аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки (SPRAVDI) спростували фейк кремлівської пропаганди про дозвіл США завдавати ударів з HIMARS по РФ. 

Що відомо про нову брехню від кремлівської пропаганди

Аналітики зазначають, що пропагандистські російські видання поширили інформацію про нібито дозвіл з боку США Україні завдавати ударів по території РФ з РСЗВ HIMARS.

Зокрема, як зазначають у SPRAVDI, кремлівські пропагандисти нібито посилаються на заяву посла США в Україні Бріджит Брінк.

Аналітики зазначають, що жодних подібних заяв американський дипломат не робила.

Цей фейк вигадали пропагандисти зі "Страна.ua", які самі ж згодом опублікували спростування.

Для створення фейку використали цитату посла за червень 2022 року - тоді США надали Україні пакет військової допомоги, який включав і боєприпаси для HIMARS, - наголошують аналітики SPRAVDI.

Проте ці ракети могли вражати цілі на відстані до 70 км, тобто ні про які удари по території РФ не йшлося.

До чого наразі готується Путін у рамках розв’язаної війни проти України

За словами колишнього співробітника КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Жирнова у коментарі журналістам 24 каналу, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін намагається усіляко посилити угруповання Росгвардії через побоювання протестів та заколотів.

Після пригожинського путчу Путін почав надавати великого значення "Росгвардії" і посилювати Золотова. Тобто прийняли спеціальний закон, на підставі якого "Росгвардія" може мати важке озброєння, включаючи танки, гаубиці, - пояснює Жирнов.

При цьому він вказав, що Путін довіряє тим, хто його охороняв, серед яких – Золотов.

Всім своїм колишнім охоронцям він довіряє набагато більше, ніж Шойгу, ніж Герасимову, ніж Бортникову і Патрушеву. Після пригожинського бунту вони зрозуміли, що насправді ніякі територіальні сили, ні МВС, ні ФСБ не змогли захистити. Адже ніхто не вийшов захищати Путіна, - зазначає колишній представник російських спецслужб.

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