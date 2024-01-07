Аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки (SPRAVDI) спростували фейк кремлівської пропаганди про дозвіл США завдавати ударів з HIMARS по РФ.
Що відомо про нову брехню від кремлівської пропаганди
Аналітики зазначають, що пропагандистські російські видання поширили інформацію про нібито дозвіл з боку США Україні завдавати ударів по території РФ з РСЗВ HIMARS.
Зокрема, як зазначають у SPRAVDI, кремлівські пропагандисти нібито посилаються на заяву посла США в Україні Бріджит Брінк.
Аналітики зазначають, що жодних подібних заяв американський дипломат не робила.
Цей фейк вигадали пропагандисти зі "Страна.ua", які самі ж згодом опублікували спростування.
Проте ці ракети могли вражати цілі на відстані до 70 км, тобто ні про які удари по території РФ не йшлося.
До чого наразі готується Путін у рамках розв’язаної війни проти України
За словами колишнього співробітника КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Жирнова у коментарі журналістам 24 каналу, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін намагається усіляко посилити угруповання Росгвардії через побоювання протестів та заколотів.
При цьому він вказав, що Путін довіряє тим, хто його охороняв, серед яких – Золотов.
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