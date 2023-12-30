Російські пропагандисти отримали завдання підірвати французьку підтримку України — WP

Кремлівські документи, отримані європейською спецслужбою, показують, що Сергєй Кирієнко доручив російським політтехнологам сприяти політичному розбрату у Франції через соціальні мережі і французьких політичних діячів, лідерів громадської думки та активістів. Мета Москви – підірвати підтримку України і послабити рішучість НАТО
Росія посилила антиукраїнську пропаганду у Франції
Росія нарощує зусилля з підриву французької підтримки Києва, її пропагандистські зусилля є частиною війни проти України.
Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, який посилається на документи Кремля та інтерв'ю з європейськими посадовцями з питань безпеки та ультраправими політичними діячами.
Кремлівські документи, отримані європейською спецслужбою, показують, що Сергєй Кирієнко, перший заступник голови адміністрації президента Владіміра Путіна, доручив кремлівським політтехнологам сприяти політичному розбрату у Франції через соціальні мережі і французьких політичних діячів, лідерів громадської думки та активістів.
У документах, з якими ознайомилася WP, ці фігури не були названі поіменно. Мета Москви – підірвати підтримку України і послабити рішучість НАТО, свідчать документи. Ці зусилля нагадують аналогічне втручання в Німеччині, де Кремль намагався об'єднати крайніх правих і крайніх лівих в антивоєнний альянс, про що раніше повідомляла WP.
Кілька щотижневих презентацій "інформаційної панелі" для кремлівських посадовців у 2022 році свідчать про те, що Москва вважала Францію вразливою до політичних потрясінь. Посилаючись на соціологічні опитування, стратеги зазначили, що 30 відсотків французів зберегли позитивне ставлення до Росії, що є другим найвищим показником серед західноєвропейських країн після Італії, тоді як 40 відсотків були схильні не вірити повідомленням про Україну у власних французьких ЗМІ.
Пізніше, у 2023 році, кремлівська група Кирієнка наказала стратегам просувати меседжі, які б збільшили кількість тих, хто у Франції не бажає "платити за війну іншої країни", як свідчить один з документів. Їм також було наказано посилити "страх перед прямою конфронтацією з Росією і початком Третьої світової війни за участю Європи", а також збільшити кількість тих, хто хоче "діалогу з Росією щодо побудови спільної європейської архітектури безпеки". У документах йдеться про те, що Сполучені Штати використовують Україну як інструмент для послаблення позицій Росії в Європі.
Відповідаючи на запитання про документи, речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що вони звучать як "не більше ніж черговий фейк або повна нісенітниця", частково тому, що Кирієнко зосереджується на внутрішній політиці, а частково тому, що "всім аналітикам зрозуміло", що "вся Європа страждає" від санкцій проти Росії, "і не потрібно це ніяк розкручувати".
Меседжі Кремля поки що мали обмежений резонанс у Франції, де президент Емманюель Макрон перебуває в авангарді європейських зусиль на підтримку України, і більшість населення підтримує його.
Але, за словами Томаса Гомара, директора Французького інституту міжнародних відносин, видимість проросійських акаунтів у соціальних мережах у Франції зростає, а рейтинги схвалення французьких ультраправих партій зростають. Риторика союзників Росії про ціну війни в Україні все частіше поєднується з ідеєю про те, що це американська авантюра і що Франція повинна утвердити себе як велика держава і відновити відносини з Росією.
Макрон знову натякає на діалог з Путіним: що це означає
За словами французького лідера, він не змінив свій номер, тому очільник Кремля може без проблем до нього додзвонитися, якщо з’явиться таке бажання.
Ігор Рейтерович переконаний, що президент Франції не шукає приводів для контактів з диктатором.
Експерт звертає увагу на те, що Макрон має намір відповісти на дзвінок президента РФ, якщо очільника Кремля "матиме серйозні пропозиції щодо встановлення миру в Україні".
За словами Ігоря Рейтеровича, також заяву президента Франції можна вважати відповіддю російському диктатору, адже останній під час пресконференції 14 грудня кілька разів натякав на те, що країна-агресорка начебто готова до перемовин.
Саме тоді очільник Кремля заявив про передумови, які зробили б ці перемовини можливими. До прикладу, йдеться про врахування позиції офіційної Москви.
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