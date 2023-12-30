Российские пропагандисты получили задачу подорвать французскую поддержку Украины — WP

Кремлевские документы, полученные европейской спецслужбой, показывают, что Сергей Кириенко поручил российским политтехнологам содействовать политическому раздору во Франции через соцсети и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов. Цель Москвы – подорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО.

Россия усилила антиукраинскую пропаганду во Франции

Россия наращивает усилия по подрыву французской поддержки Киева, ее пропагандистские усилия являются частью войны против Украины.

Об этом говорится в материале The Washington Post, который ссылается на документы Кремля и интервью с европейскими чиновниками по безопасности и ультраправыми политическими деятелями.

Кремлевские документы, полученные европейской спецслужбой, показывают, что Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента Владимира Путина, поручил кремлевским политтехнологам содействовать политическому раздору во Франции через социальные сети и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов.

В документах, с которыми ознакомилась WP, эти фигуры не были названы поименно. Цель Москвы – подорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО, свидетельствуют документы. Эти усилия напоминают аналогичное вмешательство в Германии, где Кремль пытался объединить крайне правых и крайних левых в антивоенный альянс, о чем ранее сообщала WP.

Среди тезисов, которые должны были усилить кремлевские стратеги, было утверждение, что западные санкции против России нанесли ущерб французской экономике из-за снижения объемов торговли, в результате чего страна рискует попасть в "глубочайший за последние годы социально-экономический кризис", а также утверждение, что поставки оружия в Украине оставило Францию без оружия для самозащиты, – пишет издание. Поделиться

Несколько еженедельных презентаций "информационной панели" для кремлевских чиновников в 2022 году свидетельствуют о том, что Москва считала Францию уязвимой к политическим потрясениям. Ссылаясь на социологические опросы, стратеги отметили, что 30 процентов французов сохранили положительное отношение к России, что является вторым высоким показателем среди западноевропейских стран после Италии, тогда как 40 процентов были склонны не верить сообщениям об Украине в собственных французских СМИ.

Позже, в 2023 году, кремлевская группа Кириенко приказала стратегам продвигать месседжи, которые увеличили количество тех, кто во Франции не желает "платить за войну другой страны", как свидетельствует один из документов. Им также было предписано усилить "страх перед прямой конфронтацией с Россией и началом Третьей мировой войны с участием Европы", а также увеличить количество желающих "диалога с Россией по построению общей европейской архитектуры безопасности". В документах говорится, что Соединенные Штаты используют Украину как инструмент для ослабления позиций России в Европе.

Документы свидетельствуют о том, что созданные кремлевскими политтехнологами "фермы троллей" продуцировали и публиковали в социальных сетях контент и статьи с критикой западной поддержки правительства президента Украины Владимира Зеленского. В одной из записок, написанной одним из стратегов в июне 2023 года, сотрудник "фермы троллей" получил указание создать "200-символьный комментарий француза средних лет", который считает поддержку Украины со стороны Европы "глупой авантюрой". Вымышленный француз также должен утверждать, что поддержка Украины оборачивается "инфляцией и падением уровня жизни". Поделиться

Отвечая на вопрос о документах, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что они звучат как "не более чем очередной фейк или полная чушь", отчасти потому, что Кириенко сосредотачивается на внутренней политике, а отчасти потому, что "всем аналитикам понятно", что " вся Европа страдает от санкций против России, и не нужно это никак раскручивать.

Меседжи Кремля пока имели ограниченный резонанс во Франции, где президент Эмманюэль Макрон находится в авангарде европейских усилий в поддержку Украины и большинство населения поддерживает его.

Но, по словам Томаса Гомара, директора Французского института международных отношений, видимость пророссийских аккаунтов в социальных сетях во Франции растет, а рейтинги одобрения французских ультраправых партий растут. Риторика союзников России о цене войны в Украине все чаще смешивается с идеей о том, что это американская авантюра и что Франция должна утвердить себя как великое государство и возобновить отношения с Россией.

Макрон снова намекает на диалог с Путиным: что это значит

По словам французского лидера, он не изменил свой номер, поэтому глава Кремля может без проблем дозвониться, если появится такое желание.

Игорь Рейтерович уверен, что президент Франции не ищет поводов для контактов с диктатором.

Эксперт обращает внимание на то, что Макрон намерен ответить на звонок президента РФ, если глава Кремля "будет иметь серьезные предложения по установлению мира в Украине".

В его заявлении нет ничего удивительного, я бы не искал здесь какую-нибудь измену. Макрон сделал очень важное уточнение, что готов к переговорам при соблюдении международного права. То есть Путин сначала должен сделать все, чтобы соблюдать это право, а уже потом можно говорить о переговорах, – объяснил политолог. Поделиться

По словам Игоря Рейтеровича, также заявление президента Франции можно считать ответом российскому диктатору, ведь последний во время пресс-конференции 14 декабря несколько раз намекал на то, что страна-агрессор вроде бы готова к переговорам.

В это время глава Кремля заявил о предпосылках, которые сделали бы эти переговоры возможными. К примеру, речь идет об учете позиции официальной Москвы.