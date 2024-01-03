Протягом 2023 року в Росії значно зріс рівень недовіри населення до войовничої кремлівської пропаганди разом із цілою низкою політичних ток-шоу, кремлівських аккаунтів у Telegram та пропагандистських сайтів.

Що відомо про падіння рівня довіри росіян до кремлівської пропаганди

За інформацією аналітиків проекту "Можемо пояснити", рейтинг політичного ток-шоу одного з головних кремлівських пропагандистів Володимира Соловйова зменшився у півтора рази протягом минулого року.

До кінця 2022-го в топ-100 найпопулярніших передач в Росії (аудиторія 4+ за даними Mediascope) були 5 пропагандистських ток-шоу, а вище всього - "Вечір з Соловйовим": 14 місце з рейтингом 3,6%.

Рік по тому Соловйов як і раніше популярніший колег-пропагандистів, але лише на 35-му місці з рейтингом 2,1% (падіння - більш ніж в півтора рази).

Зазначається, що разом з цим значно знизились перегляди у пропагандистських сайтів, про що свідчить статистика сервісу LiveInternet.

Зазначається, що найбільший відток читачів відбувся із сайтів ключових пропагандистських видань РИА Новости, "Комсомольськая правда" і "Известия".

Зазначається, що протягом року ці видання втратили від 9 до 20 млн відвідувачів.

У грудні 2023 року на сайт РИА зайшли 60 млн унікальних користувачів, а в грудні 2022 - 75 млн.

"Ленту.ру" в минулому грудні відвідали 54 млн осіб (роком раніше - 63 млн).

Найбільші втрати - у "Комсомолки". Якщо в грудні 2022 року на сайт КП зайшли 107 млн користувачів, то через рік - всього 87 млн.

Що відомо про втрати пропагандистських Telegram-каналів

Від Z-каналів масово відписуються користувачі.

Втрати почалися після невдалого заколоту Євгена Пригожина в червні.

Найбільше відписок - у "воєнкорів", які втрачають майже по 1 тис. осіб на день, кажуть дані tgstat.

Так, канал WarGonzo (Семен Пегов) з червня втратив понад 200 тис. підписників (з 1,3 млн до 1,09 млн).

Схожі втрати у Євгена Піддубного (мінус 170 тис. за півроку). Юрій Котенок втратив більше 50 тис. підписників.

А "воєнкор" Олександр Сладков взагалі перестав бути мільйонником - в липні на нього були підписані 1,08 млн, зараз - всього 944 тис.