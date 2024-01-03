В РФ заявляют о потере интереса граждан к кремлевской пропаганде

В течение 2023 года в России значительно вырос уровень недоверия населения к воинствующей кремлевской пропаганде вместе с целым рядом политических ток-шоу, кремлевских аккаунтов в Telegram и пропагандистских сайтов.

Что известно о падении уровня доверия россиян к кремлевской пропаганде

По информации аналитиков проекта "Можем объяснить", рейтинг политического ток-шоу одного из главных кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева снизился в полтора раза в течение прошлого года.

К концу 2022-го у топ-100 самых популярных передач в России (аудитория 4+ по данным Mediascope) были 5 пропагандистских ток-шоу, а превыше всего – "Вечер с Соловьевым": 14 место с рейтингом 3,6%.

Год спустя Соловьев по-прежнему популярен коллег-пропагандистов, но лишь на 35-м месте с рейтингом 2,1% (падение – более чем в полтора раза).

Отмечается, что вместе с этим значительно снизились просмотры пропагандистских сайтов, о чем свидетельствует статистика сервиса LiveInternet.

Отмечается, что самый большой отток читателей произошел с сайтов ключевых пропагандистских изданий РИА Новости, "Комсомольская правда" и "Известия".

Отмечается, что за год эти издания потеряли от 9 до 20 млн посетителей.

В декабре 2023 года на сайт РИА зашли 60 млн уникальных пользователей, а в декабре 2022 – 75 млн.

"Ленту.ру" в минувшем декабре посетили 54 млн человек (годом ранее – 63 млн).

Наибольшие потери – у "Комсомолки". Если в декабре 2022 года на сайт КП зашли 107 млн пользователей, то через год – всего 87 млн. пользователей.

Что известно о потерях пропагандистских Telegram-каналов

От Z-каналов массово отписываются пользователи.

Потери начались после неудачного мятежа Евгения Пригожина в июне.

Больше отписок - у "военкоров", которые теряют почти по 1 тыс. человек в день, говорят данные tgstat.

Так, канал WarGonzo (Семен Пегов) с июня потерял более 200 тыс. подписчиков (с 1,3 млн до 1,09 млн).

Схожие потери у Евгения Поддубного (минус 170 тыс. за полгода). Юрий Котенок потерял более 50 тыс. подписчиков.

А "военкор" Александр Сладков вообще перестал быть миллионником – в июле на него было подписано 1,08 млн, сейчас – всего 944 тыс.