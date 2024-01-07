В SPRAVDI опровергли фейк кремлевской пропаганды о разрешении США наносить удары с HIMARS по РФ

Аналитики Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности (SPRAVDI) опровергли фейк кремлевской пропаганды о разрешении США наносить удары с HIMARS по РФ.
Что известно о новой лжи от кремлевской пропаганды
Аналитики отмечают, что пропагандистские российские издания распространили информацию о якобы разрешении со стороны США Украине наносить удары по территории РФ с РСЗО HIMARS.
В частности, как отмечают в SPRAVDI, кремлевские пропагандисты якобы ссылаются на заявление посла США в Украине Бриджит Бринк.
Аналитики отмечают, что никаких подобных заявлений американский дипломат не делала.
Этот фейк придумали пропагандисты из "Страна.ua", которые сами позже опубликовали опровержение.
Однако эти ракеты могли поражать цели на расстоянии до 70 км, то есть ни о каких ударах по территории РФ речь не шла.
К чему готовится Путин в рамках развязной войны против Украины
По словам бывшего сотрудника КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергея Жирнова в комментарии журналистам 24 канала, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин пытается всячески усилить группировку Росгвардии из-за опасений протестов и мятежей.
При этом он указал, что Путин доверяет охраняющим его, среди которых – Золотов.
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