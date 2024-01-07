В SPRAVDI опровергли фейк кремлевской пропаганды о разрешении США наносить удары с HIMARS по РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В SPRAVDI опровергли фейк кремлевской пропаганды о разрешении США наносить удары с HIMARS по РФ

РСЗВ HIMARS
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Источник:  online.ua

Аналитики Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности (SPRAVDI) опровергли фейк кремлевской пропаганды о разрешении США наносить удары с HIMARS по РФ.

Что известно о новой лжи от кремлевской пропаганды

Аналитики отмечают, что пропагандистские российские издания распространили информацию о якобы разрешении со стороны США Украине наносить удары по территории РФ с РСЗО HIMARS.

В частности, как отмечают в SPRAVDI, кремлевские пропагандисты якобы ссылаются на заявление посла США в Украине Бриджит Бринк.

Аналитики отмечают, что никаких подобных заявлений американский дипломат не делала.

Этот фейк придумали пропагандисты из "Страна.ua", которые сами позже опубликовали опровержение.

Для создания фейка использовали цитату посла за июнь 2022 года – тогда США предоставили Украине пакет военной помощи, включавший и боеприпасы для HIMARS, – отмечают аналитики SPRAVDI.

Однако эти ракеты могли поражать цели на расстоянии до 70 км, то есть ни о каких ударах по территории РФ речь не шла.

К чему готовится Путин в рамках развязной войны против Украины

По словам бывшего сотрудника КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергея Жирнова в комментарии журналистам 24 канала, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин пытается всячески усилить группировку Росгвардии из-за опасений протестов и мятежей.

После пригожинского путча Путин начал придавать большое значение "Росгвардии" и усугублять Золотова. То есть, приняли специальный закон, на основании которого "Росгвардия" может иметь тяжелое вооружение, включая танки, гаубицы, - объясняет Жирнов.

При этом он указал, что Путин доверяет охраняющим его, среди которых – Золотов.

Всем своим бывшим телохранителям он доверяет гораздо больше, чем Шойгу, чем Герасимову, чем Бортникову и Патрушеву. После пригожинского бунта они поняли, что на самом деле никакие территориальные силы ни МВД, ни ФСБ не смогли защитить. Ведь никто не вышел защищать Путина, – отмечает бывший представитель российских спецслужб.

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