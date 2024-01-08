Російський пропагандист заявив про нового ворога РФ замість України та НАТО

У Росії пропутінські пропагандисти не втомлюються вигадувати нових “ворогів”, аби було з ким “воювати”. Цього разу виявилося, що противником Москви є не Україна та НАТО, а сама війна.

У Росії продовжують брехати про “добробут” населення на тлі війни та санкцій

Попри те, що російський експорт нафти знову зіткнувся із серйозними труднощами через посилення американських санкцій щодо торговців та судноплавних компаній, влада РФ продовжує вдавати, що в неї усе під контролем.

Москву й нібито не лякає те, що у санкційному списку опиналася найбільша алмазовидобувна компанія у світі, яка належить РФ.

Команда диктатора Володимира Путіна не поспішає пояснювати росіянам, чому рубль протягом минулого року чи не щомісяця бив нові антирекорди свого ж мінімуму. А також те, чому яйця доводиться везти з Туреччини та Ірану.

Все вказує на те, що в країні-агресорці уже почалася продовольча криза, однак прокремлівські пропагандисти все одно продовжують замилювати очі росіянам.

Нам важче, ніж Заходу. Заходу треба усього лиш підпалити, а нам треба гасити – це в наших інтересах. Ми знаходимося на висхідних трендах в економіці, в державній побудові, навіть по рівню життя населення – це очевидно, статистика надходить, – збрехав один з пропагандистів. Поширити

У Росії знайшли собі нового ворога замість України та НАТО

Жодний етер на російських телеканалах не обходиться без “аналізу” війни проти України.

Як відомо, у 2022 році в Росії цинічно брехали про те, що воюють з "нацистами", яких самі ж і видумали.

У 2023-му все різко змінилося. Виявилося, що країна-агресорка намагається стримати НАТО та “колективний Захід”.

Проте 2024 рік підштовхнув РФ до війни з новим вигаданим “ворогом”