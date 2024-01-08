Российский пропагандист заявил о новом враге РФ вместо Украины и НАТО
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Российский пропагандист заявил о новом враге РФ вместо Украины и НАТО

армия РФ
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Источник:  24 канал

В России пропутинские пропагандисты не устают придумывать новых “врагов”, чтобы было с кем "воевать". На этот раз оказалось, что противником Москвы являются не Украина и НАТО, а сама война.

В России продолжают врать о "благополучии" населения на фоне войны и санкций

Несмотря на то, что российский экспорт нефти вновь столкнулся с серьезными трудностями из-за усиления американских санкций в отношении торговцев и судоходных компаний, власти РФ продолжают делать вид, что у них все под контролем.

Москву якобы даже не пугает то, что в санкционном списке оказалась крупнейшая алмазодобывающая компания в мире, которая принадлежит РФ.

Команда диктатора Владимира Путина не спешит объяснять россиянам, почему рубль в течение прошлого года ежемесячно бил новые антирекорды своего же минимума. А также то, почему яйца приходится везти из Турции и Ирана.

Все указывает на то, что в стране-агрессорке уже начался продовольственный кризис, однако прокремлевские пропагандисты все равно продолжают пускать пыль в глаза россиянам.

Нам тяжелее, чем Западу. Западу нужно всего лишь поджечь, а нам нужно тушить – это в наших интересах. Мы находимся на восходящих трендах в экономике, в государственном построении, даже по уровню жизни населения – это очевидно, статистика поступает, – солгал один из пропагандистов.

В России нашли себе нового врага вместо Украины и НАТО

Ни один эфир на российских телеканалах не обходится без "анализа" войны против Украины.

Как известно, в 2022 году в России цинично врали о том, что воюют с нацистами, которых сами же и выдумали.

В 2023 все резко изменилось. Оказалось, что страна-агрессорка пытается сдержать НАТО и коллективный Запад

Однако 2024 год подтолкнул РФ к войне с новым придуманным "врагом"

Мы воюем сейчас не с Украиной и даже не с США. Мы воюем с войной, – утверждают российские пропагандисты, однако, как всегда, не объясняют, что это значит.

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