Кремлевская пропаганда распространяет фейки о протестах в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Кремлевская пропаганда распространяет фейки о протестах в Украине

Нацполиция
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Источник:  ЦПД

Аналитики из Центра противодействия дезинформации предупреждают, что Кремлевская пропаганда активно распространяет ложь относительно якобы разрешения украинской власти на жесткие меры в случае протестов.

Зачем пропаганда РФ распространяет ложь о якобы протестных настроениях в Украине

Подконтрольные Кремлю пропагандистские Telegram-каналы распространяют ложь о том, что якобы украинским правоохранителям в условиях социальной напряженности позволили использовать для укрощения протестов травматическое оружие, резиновые палки и слезоточивый газ.

В частности, кремлевские пропагандисты распространяют фейковые фото якобы подписанного главой МВД Украины соответствующего приказа.

Центр противодействия дезинформации со ссылкой на пресс-секретарь МВД Марьяну Реву сообщает, что так называемый приказ является фейковым, как и его содержание.

Документ не отвечает требованиям официального делопроизводства. Все правила и основания применения спецсредств четко прописаны в Законе "О Национальной полиции" ст. 45 "Применение специальных средств".

Как российские оккупанты распространяют собственную пропаганду на захваченных украинских территориях

По информации представителей Центра противодействия дезинформации, российская пропаганда начала привлекать к собственным агитационным мерам на оккупированных украинских территориях пенсионеров по образцу действующих в России так называемых отрядов Путина, состоящих из пенсионерок пропагандисток.

В ЦПИ отмечают, первой такой группировкой стала так называемая "Совет ветеранов", которая была создана в оккупированном Энергодаре.

В частности, в первую очередь пенсионерки пропагандистки будут рассказывать на камеру, которые они якобы плохо жили при украинской власти.

С приближением запланированных в РФ на март псевдовыборов президента данные лица будут осуществлять агитацию за действующего российского диктатора Владимира Путина.

В качестве платы за участие в пропагандистских мероприятиях пенсионерки получат лекарства и дополнительные продуктовые наборы.

В центре напомнили, что сознательное участие в пропагандистских организациях, содействие и оправдывание оккупации Украины преступление предусматривает уголовную ответственность.

Именно поэтому напоминаем, что очень важно, чтобы преступления таких лиц были зафиксированы и понесли за это ответственность. Сообщайте о подобных случаях на наш " Спротив.Бот ", - отмечают в ЦПИ.

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