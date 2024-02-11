Центр протидії дезінформації попереджає про поширення в інтернеті анонімних "сайтів Залужного", які не мають жодного зв'язку з ексголовкомом Валерієм Залужним.

Фейкові сайти про Залужного

ЦПД зазначає, що ресурси знаходяться на різних доменах і створені анонімами.

Ці сайти не пов'язані з Валерієм Залужним, а про їхню діяльність правоохоронні органи України вже поінформовані.

Ймовірно, припускає Центр, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби.

Зокрема, сайти ведуть на анонімні Телеграм-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України.

У ЦПД застерігають від реєстрації на цих ресурсах і просять довіряти лише верифікованим джерелам.

РФ вигадала новий фейк про Залужного

Нагадаємо, що раніше російська пропаганда поширювала новий фейк про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Залужний, нібито після новин про свою відставку, закликав Сили оборони влаштувати демарш на Київ і захопити владу.

Також росіяни згенерували відеофейк за допомогою штучного інтелекту, основу з якого взяли зі звернення Залужного з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня 2023 року.