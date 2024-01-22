Українців попереджають про фейкові повідомлення шахраїв стосовно евакуації
Категорія
Україна
Дата публікації

Українців попереджають про фейкові повідомлення шахраїв стосовно евакуації

МВС України
Хакер

Державна служба з надзвичайних ситуацій не має жодного відношення до повідомлень про так званий “електронний план евакуації”, які українці почали отримувати нібито від ДСНС.

Шахраї розсилають фейкові повідомлення про евакуацію

У повідомленнях йдеться про необхідність завантаження електронного плану евакуації за підозрілим посиланням.

Це робота кібершахраїв, ДСНС не розсилало ці повідомлення! — наголосили в ДСНС.

Там закликали не переходити за сумнівними посиланнями та не ділитися особистими даними.

Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках ДСНС. Будьте пильними та не дайте себе ошукати, — наголосили у відомстві.

Шахраї активізувалися після збою у Київстар

Правоохоронці попереджають, що аферисти після збою у "Київстарі" аферисти почали створювати у месенджерах фейкові боти.

Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи оператора.

Українців закликають не переходити за сумнівними посиланнями, а інформацію отримати на офіційних джерелах компанії "Київстар". Це можна зробити:

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