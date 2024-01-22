Українців попереджають про фейкові повідомлення шахраїв стосовно евакуації

Державна служба з надзвичайних ситуацій не має жодного відношення до повідомлень про так званий “електронний план евакуації”, які українці почали отримувати нібито від ДСНС.
Шахраї розсилають фейкові повідомлення про евакуацію
У повідомленнях йдеться про необхідність завантаження електронного плану евакуації за підозрілим посиланням.
Там закликали не переходити за сумнівними посиланнями та не ділитися особистими даними.
Шахраї активізувалися після збою у Київстар
Правоохоронці попереджають, що аферисти після збою у "Київстарі" аферисти почали створювати у месенджерах фейкові боти.
Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи оператора.
Українців закликають не переходити за сумнівними посиланнями, а інформацію отримати на офіційних джерелах компанії "Київстар". Це можна зробити:
на офіційній сторінці "Київстар" у Facebook;
на офіційному порталі "Київстар";
за номером 466 (з мобільних номерів "Київстар");
за номером 0 800 300 466 (з номерів інших мереж України).
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