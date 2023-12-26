Вам посилка. Українців попередили про нову шахрайську схему

Кіберполіція попереджає, що зловмисники надсилають фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу.

Шахрайство через СМС-повідомлення

У фейкових повідомленнях розміщують фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси, щоб зібрати платіжні дані користувачів.

Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс, та ввести дані своєї банківської картки (ім’я власника, номер, CVV-код та термін дії). Поширити

Далі зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані.

У кіберполіції попереджають, що також шахраї можуть оформити повернення вже замовлених товарів, привласнюючи кошти з рахунків жертв.

Як не стати жертвою шахраїв

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для сплати;

сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;

При розголошенні платіжної інформації шахраям – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.