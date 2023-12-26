Вам посилка. Українців попередили про нову шахрайську схему

Кіберполіція попереджає, що зловмисники надсилають фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу.
Шахрайство через СМС-повідомлення
У фейкових повідомленнях розміщують фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси, щоб зібрати платіжні дані користувачів.
Далі зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані.
У кіберполіції попереджають, що також шахраї можуть оформити повернення вже замовлених товарів, привласнюючи кошти з рахунків жертв.
Як не стати жертвою шахраїв
не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для сплати;
сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів;
не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;
При розголошенні платіжної інформації шахраям – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.
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