Вам посылка. Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме
Категория
Технологии
Дата публикации

Вам посылка. Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенничество
Читати українською

Киберполиция предупреждает, что злоумышленники посылают фейковые СМС-сообщения о поступлении посылок от имени известного украинского почтового сервиса.

Мошенничество через СМС-сообщения

В фейковых сообщениях размещают фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы, чтобы собрать платежные данные пользователей.

Аферисты убеждают жертву перейти по ссылке на подконтрольный им ресурс и ввести данные своей банковской карты (имя владельца, номер, CVV-код и срок действия).

Далее злоумышленники покупают разные товары онлайн, используя для расчета незаконно полученные данные.

В киберполиции предупреждают, что мошенники также могут оформить возврат уже заказанных товаров, присваивая средства со счетов жертв.

Как не стать жертвой мошенников

  • не переходите по сомнительным гиперссылкам;

  • получайте данные о поступлении посылки на только официальном сайте почтового сервиса или в приложении;

  • проверяйте правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;

  • заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, необходимую для оплаты;

  • платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери денежных средств;

  • не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;

При разглашении платежной информации мошенникам – немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ ликвидировала мошенническую схему выманивания денег из жителей Бахмута
СБУ ликвидировала мошенническую схему выманивания денег из жителей Бахмута
Категория
Лайфхаки
Дата публикации
Додати до обраного
Как не попасть на крючок аферистов: ТОП-6 мошеннических схем
Как не попасть на крючок аферистов: ТОП-6 мошеннических схем
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинцев предупреждают о новой схеме онлайн-мошенников после сбоя в Киевстар
Мошенники

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.