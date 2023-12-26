Вам посылка. Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Киберполиция предупреждает, что злоумышленники посылают фейковые СМС-сообщения о поступлении посылок от имени известного украинского почтового сервиса.

Мошенничество через СМС-сообщения

В фейковых сообщениях размещают фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы, чтобы собрать платежные данные пользователей.

Аферисты убеждают жертву перейти по ссылке на подконтрольный им ресурс и ввести данные своей банковской карты (имя владельца, номер, CVV-код и срок действия). Поделиться

Далее злоумышленники покупают разные товары онлайн, используя для расчета незаконно полученные данные.

В киберполиции предупреждают, что мошенники также могут оформить возврат уже заказанных товаров, присваивая средства со счетов жертв.

Как не стать жертвой мошенников

не переходите по сомнительным гиперссылкам;

получайте данные о поступлении посылки на только официальном сайте почтового сервиса или в приложении;

проверяйте правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;

заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, необходимую для оплаты;

платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери денежных средств;

не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;

При разглашении платежной информации мошенникам – немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.