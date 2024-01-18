Українські хакери викрали інформацію про сотні військових об''єктів в РФ

Українські хакери з групи Blackjack провели успішну кібератаку на російське держпідприємство та викрали інформацію про сотні військових об'єктів на території РФ.
Що відомо про масштабну кібероперацію українських хакерів
За інформацією представників українських правоохоронних органів, хакерами було викрадено секретну інформацію про 500 військових об’єктів на території РФ.
Крім того, хакери знесли 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи.
Що відомо про об’єкти відповідно до викраденої інформації
За даними джерел, це понад 500 паспортів військових об’єктів міноборони РФ:
арсенали озброєння,
майданчики зенітно-ракетних комплексів,
штаби,
казарми, в тому числі й розташовані на захоплених ворогом територіях України,
інша технічно-проектна документація.
Зазначається, що скоріш за все, це хакерське угруповання має відношення до СБУ.
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