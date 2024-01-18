Українські хакери викрали інформацію про сотні військових об''єктів в РФ

Українські хакери з групи Blackjack провели успішну кібератаку на російське держпідприємство та викрали інформацію про сотні військових об'єктів на території РФ.

Що відомо про масштабну кібероперацію українських хакерів

За інформацією представників українських правоохоронних органів, хакерами було викрадено секретну інформацію про 500 військових об’єктів на території РФ.

Українські кібервоїни викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління по спеціальним об’єктам". Це понад 500 паспортiв військових об’єктів міноборони РФ: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, в т.ч. розташовані на захоплених ворогом територіях України та інша технічно-проектна документація, - підкреслюють у правоохоронних органах. Поширити

Крім того, хакери знесли 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи.

Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації. Тепер будувати нові об’єкти доведеться по пам’яті, - зазначається у повідомленні. Поширити

Що відомо про об’єкти відповідно до викраденої інформації

За даними джерел, це понад 500 паспортів військових об’єктів міноборони РФ:

арсенали озброєння,

майданчики зенітно-ракетних комплексів,

штаби,

казарми, в тому числі й розташовані на захоплених ворогом територіях України,

інша технічно-проектна документація.

Зазначається, що скоріш за все, це хакерське угруповання має відношення до СБУ.