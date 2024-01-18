Украинские хакеры похитили информацию о сотнях военных объектов в РФ

Украинские хакеры из группы Blackjack провели успешную кибератаку на российском госпредприятии и похитили информацию о сотнях военных объектов на территории РФ.

Что известно о масштабной кибероперации украинских хакеров

По информации представителей украинских правоохранительных органов, хакерами была похищена секретная информация о 500 военных объектах на территории РФ.

Украинские кибервоины скачали более 1,2 ТВ данных "Главного военно-строительного управления по специальным объектам". Это более 500 паспортов военных объектов минобороны РФ: арсеналы вооружения, площадки зенитно-ракетных комплексов, штабы, казармы, в т.ч. расположены на захваченных врагом территориях Украины и другая техническо-проектная документация, - подчеркивают в правоохранительных органах. Поделиться

Кроме того, хакеры снесли 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения.

Практически русские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации. Теперь строить новые объекты придется по памяти, – отмечается в сообщении. Поделиться

Что известно об объектах в соответствии с похищенной информацией

По данным источников, это более 500 паспортов военных объектов минобороны РФ:

арсеналы вооружения,

площадки зенитно-ракетных комплексов,

штабы,

казармы, в том числе и расположенные на захваченных врагом территориях Украины,

другая техническо-проектная документация.

Отмечается, что, скорее всего, эта хакерская группировка имеет отношение к СБУ.