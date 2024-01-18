Украинские хакеры похитили информацию о сотнях военных объектов в РФ

Украинские хакеры из группы Blackjack провели успешную кибератаку на российском госпредприятии и похитили информацию о сотнях военных объектов на территории РФ.
Что известно о масштабной кибероперации украинских хакеров
По информации представителей украинских правоохранительных органов, хакерами была похищена секретная информация о 500 военных объектах на территории РФ.
Кроме того, хакеры снесли 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения.
Что известно об объектах в соответствии с похищенной информацией
По данным источников, это более 500 паспортов военных объектов минобороны РФ:
арсеналы вооружения,
площадки зенитно-ракетных комплексов,
штабы,
казармы, в том числе и расположенные на захваченных врагом территориях Украины,
другая техническо-проектная документация.
Отмечается, что, скорее всего, эта хакерская группировка имеет отношение к СБУ.
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