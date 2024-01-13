Украинские хакеры остановили работу платежного сайта энергетической компании РФ

Хакеры из IT армии Украины успешно атаковали приемную платежей "Пермьэнерго" Пермского края России. Сайт полностью "лег", россиянам придется тратить дополнительные деньги на возобновление его работы.

Украинские хакеры атаковали российскую платежную систему

IT армия Украины "положила" платежный сайт "Пермьэнерго".

Об этом хакеры из Украины сообщили в Telegram.

Украинские хакеры приостановили работу сайта и платежных шлюзов. Возможно нарушение внутренних операций "Пермьэнерго".

Как отмечают в IT армии Украины, операция не повлияет на поставку электроэнергии в регионе, приведя к временной потере контроля над управлением энергосети, а также заставит РФ вливать дополнительные деньги на возобновление работы.

Украинские хакерские атаки на РФ

Украинские хакеры из It army of Ukraine 4 января заявили о второй успешной атаке на российского провайдера "АРКАДО Телеком", обеспечивающего полный спектр услуг связи для администрации президента РФ и других государственных служб России.

Об этом сообщает IT army of Ukraine на своей странице в Telegram.

Как отмечается, успешная атака была реализована сразу после восстановления серверов, чему предшествовала атака 30 декабря.

"Аркадо Телеком" предоставляет весь спектр услуг связи Администрации президента РФ, Федеральной службе охраны, администрации Москвы и Московской области, Главному управлению безопасности дорожного движения, Главному управлению внутренних дел РФ, "Сбербанку".