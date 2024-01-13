Українські хакери зупинили роботу платіжного сайту енергетичної компаній РФ

Хакери з IT армії України успішно атакували приймальню платежів "Перменерго" Пермського краю Росії. Сайт повністю “ліг”, росіянам прийдеться витрачати додаткові гроші на відновлення його роботи.

Українські хакери атакували російську платіжну систему

IT армія України “поклала” платіжний сайт “Перменерго”.

Про це хакери з України повідомили у Telegram.

Українські хакери зупинили роботу сайту та платіжних шлюзів. Можливе порушення внутрішніх операцій "Перменерго".

Як зазначають в IT армії України, операція не вплине на постачання електроенергії в регіоні, натомість призведе до тимчасової втрати контролю над управлінням енергомережі, а також змусить РФ вливати додаткові гроші на відновлення роботи.

Українські хакерські атаки на РФ

Українські хакери із It army of Ukraine 4 cічня заявили про другу успішну атаку на російського провайдера "АРКАДО Телеком", який забезпечує повний спектр послуг звʼязку для адміністрації президента РФ та інших державних служб Росії.

Про це повідомляє IT army of Ukraine на своїй сторінці у Telegram.

Як зазначається, успішну атаку реалізували одразу після відновлення серверів, чому передувала атака 30 грудня.

"Аркадо Телеком" надає увесь спектр послуг звʼязку Адміністрації президента РФ, Федеральній службі охорони, адміністрації Москви та Московської області, Головному управлінню безпеки дорожнього руху, Головному управлінню внутрішніх справ РФ, "Сбербанку".ʼ