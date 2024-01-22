Украинцев предупреждают о фейковых сообщениях мошенников об эвакуации

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям не имеет никакого отношения к сообщениям о так называемом "электронном плане эвакуации", которые украинцы начали получать якобы от ГСЧС.
Мошенники рассылают фейковые сообщения об эвакуации
В сообщениях говорится о необходимости загрузки электронного плана эвакуации по подозрительной ссылке.
Там призывали не переходить по сомнительным ссылкам и не делиться личными данными.
Мошенники активизировались после сбоя в Киевстаре
Правоохранители предупреждают, что аферисты после сбоя в "Киевстаре" аферисты начали создавать в мессенджерах фейковые боты.
Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы оператора.
Украинцев призывают не переходить по сомнительным ссылкам, а информацию получить на официальных источниках компании "Киевстар". Это можно сделать:
на официальной странице "Киевстар" в Facebook ;
на официальном портале "Киевстар";
по номеру 466 (с мобильных номеров "Киевстар");
за номером 0800300466 (из номеров других сетей Украины).
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