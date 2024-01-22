Украинцев предупреждают о фейковых сообщениях мошенников об эвакуации

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям не имеет никакого отношения к сообщениям о так называемом "электронном плане эвакуации", которые украинцы начали получать якобы от ГСЧС.

Мошенники рассылают фейковые сообщения об эвакуации

В сообщениях говорится о необходимости загрузки электронного плана эвакуации по подозрительной ссылке.

Это работа кибермошенников, ГСЧС не рассылало эти сообщения! — отметили в ГСЧС. Поделиться

Там призывали не переходить по сомнительным ссылкам и не делиться личными данными.

Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах ГСЧС. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, — отметили в ведомстве. Поделиться

Мошенники активизировались после сбоя в Киевстаре

Правоохранители предупреждают, что аферисты после сбоя в "Киевстаре" аферисты начали создавать в мессенджерах фейковые боты.

Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы оператора.

Украинцев призывают не переходить по сомнительным ссылкам, а информацию получить на официальных источниках компании "Киевстар". Это можно сделать: