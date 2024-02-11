Экскомандующий Объединенными силами ВСУ Наев узнал об увольнении со СМИ

Экскомандующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении 11 февраля из средств массовой информации. Он занимал должность с 2020 года.

Заявление Наева об увольнении

Генерал-лейтенант Наев заявил, что занимал должность в "сложные времена — один из самых тяжелых периодов истории Украины". Он отметил, что работа еще закончена, ведь "враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано".

Уверен, это нам по силам! Украинцы умеют творить чудеса, потому верю в каждого из вас! Мечтаю о нашей Победе и знаю, что этот день наступит! Поделиться

Наев поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат за службу, работу и совместные усилия, за доверие и поддержку.

Низко кланяюсь перед погибшими Героями, которые положили свою жизнь за независимость и свободу Украины. Вечная им уважение и память. Поделиться

Новые командующие ВСУ

11 февраля президент Украины подписал указы о назначении ряда новых командующих ВСУ:

Новый глава Сухопутных войск — Александр Павлюк (вместо Александра Сырского);

Новый командующий Объединенными силами — Юрий Содоля (вместо Сергея Наева);

Новый командующий Десантно-штурмовыми войсками — Игорь Скибюк (вместо Максима Миргородского);

Новый командующий Сил ТРО — Игорь Плахута (вместо Анатолия Баргилевича)

Напомним, что 8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил генерал-полковника Александра Сырского, ранее возглавлявшего Сухопутные войска.