Экскомандующий Объединенными силами ВСУ Наев узнал об увольнении со СМИ

Экскомандующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что узнал о своем увольнении 11 февраля из средств массовой информации. Он занимал должность с 2020 года.
Заявление Наева об увольнении
Генерал-лейтенант Наев заявил, что занимал должность в "сложные времена — один из самых тяжелых периодов истории Украины". Он отметил, что работа еще закончена, ведь "враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано".
Наев поблагодарил всех генералов, офицеров, сержантов и солдат за службу, работу и совместные усилия, за доверие и поддержку.
Новые командующие ВСУ
11 февраля президент Украины подписал указы о назначении ряда новых командующих ВСУ:
Новый глава Сухопутных войск — Александр Павлюк (вместо Александра Сырского);
Новый командующий Объединенными силами — Юрий Содоля (вместо Сергея Наева);
Новый командующий Десантно-штурмовыми войсками — Игорь Скибюк (вместо Максима Миргородского);
Новый командующий Сил ТРО — Игорь Плахута (вместо Анатолия Баргилевича)
Напомним, что 8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил генерал-полковника Александра Сырского, ранее возглавлявшего Сухопутные войска.
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