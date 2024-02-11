По словам руководителя прессслужбы ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша, украинские военные и разведка пока не наблюдают признаков подготовки преступной армии РФ к наступлению в направлении Харькова.
Что известно о ситуации на Харьковщине
Евлаш отметил, что в случае попытки наступления оккупационной армии РФ в направлении Харькова украинские военные строят фортификационные сооружения.
По его словам, даже в случае попытки наступления российских оккупантов в направлении Харькова, шансов успешно реализовать такой замысел у них нет.
У противника на этом направлении не будет никаких шансов. Наши Силы обороны готовы к любому развитию событий, постоянно отслеживается любое перемещение окупантов даже вдоль линии фронта.
Евлаш добавил, что с начала масштабного вооруженного вторжения Украина строит мощные фортификационные сооружения в этом направлении.
Что известно о ситуации в других направлениях
По словам руководителя прессцентра ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, преступная армия РФ пытается прорвать оборону украинских военных к югу от коксохимического завода в районе Авдеевки Донецкой области и в районе карьера, чтобы перерезать логистические пути поставок ВСУ.
Лиховой подчеркнул, что таким образом армия РФ пытается организовать оперативное оцепление украинских военных в Авдеевке.
Он также рассказал, что 8 февраля РФ нанесла авиаудар по гражданскому Пункту несокрушимости в Авдеевке, когда там в хранилище находились люди.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-