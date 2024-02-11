Готовит ли армия РФ новое наступление на Харьков — ответ ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовит ли армия РФ новое наступление на Харьков — ответ ВСУ

Военный ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам руководителя прессслужбы ОСУВ "Хортица" Ильи Евлаша, украинские военные и разведка пока не наблюдают признаков подготовки преступной армии РФ к наступлению в направлении Харькова.

Что известно о ситуации на Харьковщине

Евлаш отметил, что в случае попытки наступления оккупационной армии РФ в направлении Харькова украинские военные строят фортификационные сооружения.

На самом деле, сейчас мы не отмечаем достаточно столь мощных каких-либо формирований, наступательных группировок. Да, это возможно локальные есть какие-то усиления, однако шансов на то, что они пойдут и будут иметь успех, у них нет, поскольку Харьков еще в начале полномасштабного вторжения продемонстрировал, что это украинский город, - подчеркнул Евлаш.

По его словам, даже в случае попытки наступления российских оккупантов в направлении Харькова, шансов успешно реализовать такой замысел у них нет.

У противника на этом направлении не будет никаких шансов. Наши Силы обороны готовы к любому развитию событий, постоянно отслеживается любое перемещение окупантов даже вдоль линии фронта.

Евлаш добавил, что с начала масштабного вооруженного вторжения Украина строит мощные фортификационные сооружения в этом направлении.

Этот процесс постоянно. Конечно, постоянно необходимо подвозить какие-то материалы, строить какие-то блокпосты, оборонительные рубежи. Не только на этом направлении, но и на лиманно-купянском постоянно усиливается фортификация и для этого принимаются все необходимые меры, - отметил представитель ОСУВ "Хортица".

Что известно о ситуации в других направлениях

По словам руководителя прессцентра ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, преступная армия РФ пытается прорвать оборону украинских военных к югу от коксохимического завода в районе Авдеевки Донецкой области и в районе карьера, чтобы перерезать логистические пути поставок ВСУ.

Лиховой подчеркнул, что таким образом армия РФ пытается организовать оперативное оцепление украинских военных в Авдеевке.

Если они выйдут ближе к той артерии снабжения, той дороги, которая проходит мимо коксохимического завода, несколько западнее, то снабжение, логистика, замена и усиление наших подразделений в операционном районе Авдеевки будет очень затруднено, - предупредил пресс-секретарь ОСУВ "Таврия".

Он также рассказал, что 8 февраля РФ нанесла авиаудар по гражданскому Пункту несокрушимости в Авдеевке, когда там в хранилище находились люди.

Мы до сих пор не знаем количество жертв этого очередного военного преступления россиян, потому что нет возможности верифицировать эту ситуацию — очень усложненный процесс въезда в Авдеевку для невоенных. То есть военные с риском для своей жизни могут заезжать — они там выполняют задачи, а, например, верующие правоохранительные органы, они до сих пор не располагают информацией, - отметил Лиховой.

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