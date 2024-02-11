ЗСУ уразили 1 артсистему та 2 склади боєприпасів армії РФ — Генштаб

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій Сил оборони України.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 11.02.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 95 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 79 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв з артилерії та мінометів близько 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога біля Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки поблизу Білогорівки Луганської області та Роздолівки Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Ізюма Харківської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 17 атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районі Авдіївки та ще 16 атак південніше Тоненького, поблизу Первомайського, Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників неподалік Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку ворог 28 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Антонівка, Костянтинівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога північніше Приютного Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку в районі Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новоандріївки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилося місто Херсон. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка та Монастирське Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника.