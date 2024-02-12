Между ВСУ и армией РФ произошло 100 боестолкновений за сутки — Генштаб

Ситуация на фронте довольно сложная. Российские захватчики активнее всего атакуют украинских защитников на Марьинском и Авдеевском направлениях. Несмотря на это ВСУ удается держать оборону.
Что происходит на фронте. Генштаб раскрыл подробности
За прошедшие сутки солдаты РФ нанесли 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершили 95 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.
На Лиманском направлении бойцам ВСУ удалось отразить 3 атаки российских войск в районе Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 19 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
На Марьинском направлении бойцы ВСУ отбили 32 атаки врага: они продолжают сдерживать армию РФ недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки на Донетчине.
На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака врага севернее Приютного Запорожской области.
В Запорожском направлении украинские воины остановили продвижение оккупантов в районе Работино Запорожской области.
Кроме того, сообщается, что в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении бойцы ВСУ продолжают удерживать позиции и отражают новые штурмы армии РФ.
Общие потери армии РФ по состоянию на 12 февраля
Бойцами ВСУ уничтожено:
личного состава – около 395990 (+790) человек
танков ‒ 6416 (+10) ед,
боевых бронированных машин ‒ 11977 (+21) ед,
артиллерийских систем – 9481 (+6) ед,
РСЗО – 981 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 666 (+0) ед,
самолетов – 332 (+0) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7302 (+45),
крылатые ракеты ‒ 1882 (+1),
корабли /катера ‒ 24 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 12599 (+7) ед,
специальная техника ‒ 1514 (+1)
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