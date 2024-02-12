Между ВСУ и армией РФ произошло 100 боестолкновений за сутки — Генштаб

Ситуация на фронте довольно сложная. Российские захватчики активнее всего атакуют украинских защитников на Марьинском и Авдеевском направлениях. Несмотря на это ВСУ удается держать оборону.

Что происходит на фронте. Генштаб раскрыл подробности

За прошедшие сутки солдаты РФ нанесли 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершили 95 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

На Лиманском направлении бойцам ВСУ удалось отразить 3 атаки российских войск в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 19 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который пытается оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области. Поделиться

На Марьинском направлении бойцы ВСУ отбили 32 атаки врага: они продолжают сдерживать армию РФ недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки на Донетчине.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака врага севернее Приютного Запорожской области.

В Запорожском направлении украинские воины остановили продвижение оккупантов в районе Работино Запорожской области.

Кроме того, сообщается, что в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении бойцы ВСУ продолжают удерживать позиции и отражают новые штурмы армии РФ.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов противника. Поделиться

Общие потери армии РФ по состоянию на 12 февраля

Бойцами ВСУ уничтожено: