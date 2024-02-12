ЗСУ відбили 25 атак армії РФ на Мар’їнському напрямку — Генштаб

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено дві безуспішні спроби штурму позицій Сил оборони.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 12.02.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 5 ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки в районах Тоненького, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі західніше Новопокровки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

Під артилерійським вогнем опинилися населені пункти Херсон, Антонівка, Понятівка Херсонської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Крупиця, Кринки, Берислав Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з РСЗВ в районах населених пунктів Львове, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному артилерійському засобу противника.