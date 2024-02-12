ВСУ отразили 25 атак армии РФ на Марьинском направлении — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 25 атак армии РФ на Марьинском направлении — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций Сил обороны.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 12.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 63 боевых столкновения.

Всего враг нанес 5 ракетных, 71 авиационный удар, совершил 45 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял из артиллерии и минометов около 20 населённых пунктов.

На Купянском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении наши воины отразили атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Выемка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка и Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении украинские воины отразили 14 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки в районах Тоненького, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также российские захватчики нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковеевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе южнее Пречистовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе западнее Новопокровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

Под артиллерийским огнем оказались населённые пункты Херсон, Антоновка, Понятовка Херсонской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крупица, Крынки, Берислав Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из РСЗО в районах населенных пунктов Львово, Тягинки, Ивановки, Крынков Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 артиллерийскому средству противника.

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