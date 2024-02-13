ВСУ добились значительного успеха в районе Работино — эксперты

Украинские войска возобновили тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Также продвинулись юго-западнее Донецка. Российские войска продвинулись к востоку от Тернов.

Что известно о продвижении ВСУ в районе Работино

Позиционные бои продолжались в районе границ Донецкой и Запорожской областей 12 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к северу от Угледара у Водяного;

юго-восточнее Великой Новоселки близ Пречистовки;

юго-западнее Великой Новоселки близ Приютного.

Украинские войска подтвердили продвижение на западе Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 12 февраля.

Видео с геолокацией, опубликованное 12 февраля, показывает, что украинские войска продвинулись к западу от Пятихаток (28 км северо-западнее Работиного) неподалеку от Каменского, хотя это продвижение, вероятно, было недавним.

ВСУ имеют значительный успех в районе Работино

Генеральный штаб Украины заявил, что российские войска безуспешно атаковали на левом берегу Херсонской области вблизи Крынков.

ВСУ активно ликвидируют вражеские силы в Запорожье

Как сообщают воины, новая успешная операция прошла вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области в феврале 2024 года.

Прессслужба 65 отдельной механизированной бригады ВСУ рассказывает, что вражеская штурмовая группа выдвинулась на штурм украинских позиций вблизи Работиного.

Однако украинская аэроразведка и артиллерия смогли остановить военный штурм противника.

Враг с потерями отступил, оставив на поле боя своих "двухсотых", — отмечают бойцы. Поделиться

Кроме того, прессслужба 65 отдельной механизированной бригады ВСУ опубликовала видео, на котором издано, как группа российской пехоты готовится к штурму украинских позиций.

Разведывательный беспилотник украинских защитников, отвечающий за содержание линии фронта в этом районе, смог зафиксировать движение вражеских сил, когда они пытались выйти из своих окопов.

Сразу после этого украинская артиллерия и минометы оперативно начали огонь по российским кафиров, заставив их искать укрытие.

Между тем операторы украинских беспилотников умело нацелились на российскую пехоту, даже когда некоторые из них пытались скрыться среди двух ранее подбитых вражеских танков.