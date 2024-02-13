Українські військові з 128 окремої гірсько-штурмової бригади відбили атаку злочинної армії РФ та взяли у полон більше 10 російських окупантів.

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Українським військовим вдалось відбити атаку російських окупантів і взяти у полон 11 військових злочинців.

Штурм росіян захлинувся ще на підході до наших позицій - бронетехніку накрили та пошкодили артою, після чого дезорієнтовані ворожі піхотинці сховалися в укриття. Тоді на зачистку сірої зони висунулася штурмова група 128 ОГШБр, - зазначається у дописі українських військових. Поширити

Військові підкреслили, що після серії влучних кулеметних черг вцілілі окупанти вирішили здатись в полон.

Серед полонених опинилися кілька колишніх ув'язнених, кілька дагестанців і один житель Санкт-Петербурга. Усі - військові 71 мотострілецького полку російської армії.

Зараз вони дають цінну інформацію нашим контррозвідникам, а потім поповнять фонд для обміну полоненими, - підкреслюють українські військові. Поширити

Що відомо про спроби повнення Росією втрат у війні

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, Росія активно шукає найманців за кордоном як з бойовим досвідом, так і без.

Такий підхід для злочинного кремлівського режиму вигідніший, - пояснює Юсов.

Коли йдеться про навчання з нуля, то це, швидше за все, буде некваліфікований спеціаліст, і доля його – це участь у "мʼясних штурмах" і швидка загибель. Є інформація і про сомалійців, і про (громадян) Сьєрра-Леоне, Куби і Непалу. Дуже важливо, що більшість урядів держав, де фіксується робота мереж російських рекрутерів, публічно засуджують таку діяльність і навіть дипломатично виступають із заявами і зверненнями до своїх громадян не іти на таку співпрацю, - зазначає Юсов. Поширити

Проте, за словами представника ГУР, у країнах з невеликим доходом ті 1,5 - 2 тисячі, які пропонує Росія, можуть виглядати заманливо.

До того ж, російські рекрутаери обіцяють найманцім, що вони будуть займатися охоронною діяльністю, а не братимуть участь у бойових діях.