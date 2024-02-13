Українські військові з 128 окремої гірсько-штурмової бригади відбили атаку злочинної армії РФ та взяли у полон більше 10 російських окупантів.
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Українським військовим вдалось відбити атаку російських окупантів і взяти у полон 11 військових злочинців.
Військові підкреслили, що після серії влучних кулеметних черг вцілілі окупанти вирішили здатись в полон.
Серед полонених опинилися кілька колишніх ув'язнених, кілька дагестанців і один житель Санкт-Петербурга. Усі - військові 71 мотострілецького полку російської армії.
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За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, Росія активно шукає найманців за кордоном як з бойовим досвідом, так і без.
Такий підхід для злочинного кремлівського режиму вигідніший, - пояснює Юсов.
Проте, за словами представника ГУР, у країнах з невеликим доходом ті 1,5 - 2 тисячі, які пропонує Росія, можуть виглядати заманливо.
До того ж, російські рекрутаери обіцяють найманцім, що вони будуть займатися охоронною діяльністю, а не братимуть участь у бойових діях.
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