Утром 18 февраля официально стало известно, что Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении смогли разгромить новое наступление россиян – враг был вынужден отойти на предыдущие позиции.

Наступление россиян на Запорожье снова провалилось

Об этом рассказывает пресс-служба Оперативного командования "Запад".

Как сообщают бойцы ВСУ, им удалось уничтожить 18 единиц техники, в том числе речь идет о 3 танках.

Кроме того, было ликвидировано около 70 российских захватчиков, еще 80 солдат ранены.

ОК "Запад" официально подтверждает, что после наступления российские захватчики отошли на предыдущие позиции.

Распиаренное наступление имени "Цезаря Куникова" на Запорожском направлении разбито, как и одноименный БДК. В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника, — сказано в официальном заявлении украинских воинов. Поделиться

Также бойцы ВСУ опубликовали видео своих успешных действий.

Что известно о ситуации на фронте 17-18 февраля

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения.

Армия РФ нанесла 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершила 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Бойцы ВСУ атаковали 14 районов сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплекса противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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