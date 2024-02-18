ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 11 танков и 4 самолета — Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 402 430 военных .

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков - 6487 (+11) ед;

боевых бронированных машин - 12 198 (+53) ед;

артиллерийских систем - 9709 (+40) ед;

РСЗО - 984 ед.;

средства ПВО - 674 (+3) ед;

самолетов - 335 (+3) ед;

вертолетов - 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7449 (+36) ед;

крылатые ракеты - 1898 (+2) ед;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12 736 (+2) ед;

специальная техника - 1540 (+7) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Кроме того, в Воздушных силах сообщили об уничтожении еще одного самолета Су-34. Помимо самолета силы ПВО сбили 12 "Шахедов" и одну авиационную ракету Х-59.

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 14 атак врага вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 14 атак оккупантов возле Ласточкиного Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, — отмечает Генштаб. Поделиться

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма.