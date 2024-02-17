По информации Главного управления разведки Минобороны и бойцов 3-й ОШБ, подразделения ВСУ были выведены из Авдеевки в Донецкой области и перемещены на заранее подготовленные позиции с целью противодействия дальнейшему продвижению оккупационной армии РФ.

Как проходил вывод подразделений ВСУ по Авдеевке

Спецназначители ГУР МО в составе Сил безопасности и обороны в течение недели обороняли последний путь из Авдеевки, нанося колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян, - говорится в сообщении ГУР. Поделиться

По информации представителей военной разведки, согласно приказу о скоординированном отходе Сил обороны из Авдеевки, подразделения ГУР МО совместно с бойцами Третьей штурмовой бригады 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали охрану.

Военные 3 штурмовые бригады отметили, что в условиях интенсивных боев почти каждое перемещение и ротацию украинских сил в Авдеевке сопровождали российские беспилотники и артиллерия.

Военные выложили кадры попадания вражеского дрона FPV по бронетранспортеру.

Однако даже после попадания бойцы 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады продолжили отстреливаться от дронов противника на ходу.

Что известно о результатах отступления ВСУ из Авдеевки

По словам руководителя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка в комментарии журналистам 24 канала, решение об отступлении из Авдеевки было непростым, однако его пришлось принять для сохранения жизней украинских военных.

Тимочко отметил, что командованию украинской армии стало понятно, что, несмотря на значительные потери, преступная армия РФ будет продолжать наступление.

Украинское командование знало об этом, поэтому опрокинуло под Авдеевку дополнительные подразделения.

Третья штурмовая бригада, ряд других подразделений, войска специального назначения – все они требовались для того, чтобы провести организованный и контролируемый выход, а также расположиться на других рубежах, – пояснил Тимочко. Поделиться

Он отметил, что организовать безопасное отступление чрезвычайно сложно, "а еще нужно учитывать эвакуацию, прикрытие, расположение бойцов на новых местах".

Мы понимаем, что было большое количество раненых и, вероятно, часть гражданского населения – это большой пласт задач, – подчеркнул Тимочко. Поделиться

При этом он считает, что россияне не могут похвастаться огромными успехами - да, было подтверждено, что во время выхода несколько наших бойцов попали в плен, но оккупанты не обнародуют видео, на которых было видно много украинских пленных.