Третья ОШБр показала кадры спасения тяжелораненых в Авдеевке бойцов – видео

Третья отдельная штурмовая бригада показала кадры из стабилизационного пункта, где спасают раненых в Авдеевке бойцов.

Третья штурмовая показала работу медиков

Упорные бои в Авдеевке не прекращаются ни на мгновение. Так же не останавливается работа медиков бригады. Раненым бойцам оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом на стабпункте одежду с раненого срезают и при необходимости заменяют чистой и сухой, — пишет прессслужба бригады. Поделиться

Осторожно, видео содержит кадры открытых ран и крови.

Третя штурмова показала кадри, як рятують важкопоранених в Авдіївці воїнів https://t.co/zY5xXZlhPU pic.twitter.com/dMH0FvyQhX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 17, 2024

Отмечается, что из-за срочной передислокации личного состава бригады для усиления наших воинов, стабилизационный пункт также возобновил свою работу.

Уход ВСУ из Авдеевки: что известно

Ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал заявление о выводе украинских подразделений из Авдеевки во избежание оцепления и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих.

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский рассказал, что военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

За несколько дней до этого в Авдеевку направили 3 отдельную штурмовую бригаду. Там отмечалось, что соотношение сил в городе составляет один к семи.