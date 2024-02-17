Решение правильное. Зеленский отреагировал на отход ВСУ из Авдеевки – видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение об отходе украинских войск из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение.
Зеленский об отходе из Авдеевки
Как отметил Владимир Зеленский, Силы обороны с октября истощали там ресурсы россиян и свою задачу они выполнили — оккупанты потеряли тысячи военных.
Глава страны отметил, что выход из Авдеевки не означает, что Россия что-то захватила. За 2 года войны страна-террорист только разрушала маленькие селения, городки и жизнь украинцев.
По словам президента, враг с октября 2023 года атаковал Авдеевку всем оружием и всей мощью, в результате чего погибли тысячи оккупантов.
Отход ВСУ из Авдеевки: что известно
Ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал заявление о выводе украинских подразделений из Авдеевки во избежание оцепления и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих.
Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский рассказал, что военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.
За несколько дней до этого в Авдеевку направили 3 отдельную штурмовую бригаду. Там отмечалось, что соотношение сил в городе составляет один к семи.
3 ОШБр нанесла критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения — фактически «стертые».
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