Решение правильное. Зеленский отреагировал на отход ВСУ из Авдеевки – видео
Категория
Украина
Дата публикации

Решение правильное. Зеленский отреагировал на отход ВСУ из Авдеевки – видео

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение об отходе украинских войск из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение.

Зеленский об отходе из Авдеевки

Как отметил Владимир Зеленский, Силы обороны с октября истощали там ресурсы россиян и свою задачу они выполнили — оккупанты потеряли тысячи военных.

Глава страны отметил, что выход из Авдеевки не означает, что Россия что-то захватила. За 2 года войны страна-террорист только разрушала маленькие селения, городки и жизнь украинцев.

По словам президента, враг с октября 2023 года атаковал Авдеевку всем оружием и всей мощью, в результате чего погибли тысячи оккупантов.

Истощение их армии, я считаю, что эту задачу наши военные постоянно выполняют. Дальше будет восстановление, будем ждать оружия, которого не хватает. Нет дальнобойного оружия. У России есть, а у нас ее мало. Рассчитываем на поддержку партнеров, — добавил президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Отход ВСУ из Авдеевки: что известно

Ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал заявление о выводе украинских подразделений из Авдеевки во избежание оцепления и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих.

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский рассказал, что военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

За несколько дней до этого в Авдеевку направили 3 отдельную штурмовую бригаду. Там отмечалось, что соотношение сил в городе составляет один к семи.

3 ОШБр нанесла критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения — фактически «стертые».

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