Украинские военные отходят на подготовленные позиции из Авдеевки, чтобы впоследствии вернуться и нанести российским оккупантам более сильный удар.

Заявление 3 ОШБр об отходе из Авдеевки

Командир 3 ОШБр Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, технике, снарядах.

Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому. Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается. Андрей Белецкий Командир 3 ОШБр

Отход ВСУ из Авдеевки: что известно

Ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал заявление о выводе украинских подразделений из Авдеевки во избежание оцепления и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих.

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский рассказал, что военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

За несколько дней до этого в Авдеевку направили 3 отдельную штурмовую бригаду. Там отмечалось, что соотношение сил в городе составляет один к семи.