Украинские военные отходят на подготовленные позиции из Авдеевки, чтобы впоследствии вернуться и нанести российским оккупантам более сильный удар.
Заявление 3 ОШБр об отходе из Авдеевки
Командир 3 ОШБр Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, технике, снарядах.
Отход ВСУ из Авдеевки: что известно
Ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал заявление о выводе украинских подразделений из Авдеевки во избежание оцепления и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих.
Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский рассказал, что военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.
За несколько дней до этого в Авдеевку направили 3 отдельную штурмовую бригаду. Там отмечалось, что соотношение сил в городе составляет один к семи.
3 ОШБр нанесла критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения – фактически «стертые».
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