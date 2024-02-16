Аналитики из Центра национального сопротивления отмечают, что из-за безумных потерь в районе Авдеевки Донецкой области преступная армия РФ разворачивает мобильные морги и крематории.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки и потерях РФ

Из-за высоких потерь личного состава под Авдеевкой россияне размещают тела военных в заброшенных школах, отмечают в ЦНС. Поделиться

Подчеркивается, что морги в оккупированном Донецке переполнены телами погибших из-за мощной волны "мясных штурмов" российских оккупантов в Донецкой области, преимущественно в районе Авдеевки.

В ЦНС подчеркивают, что в попытках захватить город российские оккупанты понесут неоправданно высокие потери относительно считанных сотен метров, на которые им удалось продвинуться.

В то же время в направлении самой Авдеевки, со стороны временно оккупированных территорий, подполье заметило раздвижные россияне передвижные крематории, - отмечают аналитики. Поделиться

По информации ЦНС, преступная армия РФ отмечает под Авдеевкой едва ли не самые большие потери от начала войны против Украины.

Это, в частности, приводит к деморализации и истощению оккупационных подразделений.

Российские войска несут рекордные потери в попытках захватить Авдеевку, - отмечают в ЦНС. Поделиться

Отмечается, что в районе Авдеевки наблюдается снижение морально-психологического состояния и боевой способности среди военнослужащих оккупационных войск из-за постоянного проведения командованием "мясных штурмов".

Потери именно на авдеевском направлении за последнюю неделю около пяти тысяч среди личного состава. Потери фиксируются как на тактическом, так и оперативном уровне. Россияне потеряли сотни единиц техники, – подчеркивают в ЦНС. Поделиться

Ситуация остается сложной, но контролируемой силами обороны Украины.

Пока известно, что 74-я на 114-я отдельные мотострелковые бригады ВС РФ фактически потеряли боевую способность.

Эстонская разведка оценила эффект для кремлевской пропаганды в случае захвата Авдеевки

По информации руководителя разведцентра армии Эстонии, полковника Антса Кивисельга, захват Авдеевки российскими военными преступниками после мартовских президентских выборов в стране-агрессорке не будет иметь такого пропагандистского эффекта, как захват населенного пункта до выборов.

Кивисельг отметил, что приближение президентских выборов в России оказывает давление на подразделения оккупационной армии РФ в Украине.

По мере приближения президентских выборов в Российской Федерации давление на российские вооруженные силы будет увеличиваться для достижения какой-либо заметной тактической победы, которая может быть преувеличена средствами массовой информации и показана как всеобщая победа в войне против Украины, - отмечает Кивисельг. Поделиться

Глава разведцентра армии Эстонии отметил, что несмотря на безумные попытки, российским оккупантам не удалось преодолеть сопротивление украинских военных в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области.

Можно сказать, что после президентских выборов в марте возможны захваты Авдеевки не будут иметь такого пропагандистского эффекта, как перед президентскими выборами, - подчеркнул эстонский военный. Поделиться

Он также предположил, что после президентских выборов в России неспособность захватить Авдеевку может вызвать недовольство в российских вооруженных силах и обществе.

В течение недели 90% боевых столкновений произошли в Донецкой области, половина из них – в районе Авдеевки, – отметил Кивисельг. Поделиться

Он подчеркнул, что сам город по площади занимает около 30 кв км. При этом командование оккупационной российской армии перебросило на этот участок около 50 тыс. военных.

Глава эстонской разведки отмечает, что это свидетельствует о чисто политической ценности для Кремля этого небольшого населенного пункта.

Он добавил, что Россия начала наносить удары по позициям ВСУ в Авдеевке с применением авиационных бомб, что еще больше усложняет защиту населенного пункта.

В течение недели российские вооруженные силы продвинулись на севере Авдеевки, но населенный пункт еще не оцеплен.

Также он уточнил, что в ближайшее время украинским подразделениям будет очень сложно удерживать этот район.