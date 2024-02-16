Британская разведка назвала потери армии РФ в боях за Авдеевку
Категория
Украина
Дата публикации

Британская разведка назвала потери армии РФ в боях за Авдеевку

Танк ВСУ
Читати українською
Источник:  online.ua

По информации разведки Минобороны Великобритании, оккупационная армия РФ в боях за Авдеевку Донецкой области уже потеряла сотни единиц бронетехники и тысячи военных.

Что известно о потерях окупантов в боях за Авдеевку

В отчете британской разведки отмечается, что российская оккупационная армия продолжает попытки продвинуться на Донбассе и сосредотачивает ключевые усилия на захваченных Авдеевках.

В частности, оккупантам ценой невероятных потерь удалось продвинуться в районе Авдеевки и внутри города.

В ответ украинские военные усиливают оборонные позиции и опрокидывают дополнительные силы.

В своих усилиях захватить город Россия потеряла по меньшей мере 400 танков, боевых машин пехоты и другой тяжелой техники, а также, вероятно, тысячи личного состава, - отмечают представители британской разведки.

Отдельно в разведке Британии отметили, что командование оккупационной армии РФ продолжает бросать силы на атаки на запад в районе Бахмута с целью захвата города Часов Яр.

Россия была не в состоянии продвинуться дальше границ Бахмута со времени установления контроля в марте 2023 года, - отмечается в отчете британской разведки.

Что говорят в Украине

По словам спикера 3-й отдельной штурмовой бригады Александра Бородина в эфире телемарафона, сейчас российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки все имеющиеся силы, поэтому ситуация крайне тяжелая.

При этом Бородин предположил, что безумное давление российских военных связано с приказом Кремля к выборам срочно захватить Авдеевку.

Давление со стороны россиян просто чрезвычайно. Россияне бросают все могущество своей армии, которая есть не только большое количество пехоты, но и бронетехнику, FPV, КАБы, фосфорные боеприпасы. Газы разного сорта: не так много, но есть случаи, они не смертельны, однако выводят из строя человека. То есть они не берегут ничего, это явно у них какое-то принципиальное политическое решение по штурмам, - отмечает спикер 3-й ОШБ.

Он отметил, что еще совсем недавно преступная армия РФ использовала заключенных в составе ПИК "Вагнер" во время штурмов Бахмута, поскольку их не планировали беречь.

Однако в штурмах Авдеевки кафиры теряют большое количество бронетехники, личного состава, в частности, регулярных армейских бригад и подразделений спецназа ГРУ.

То есть это наученные люди, а не зеки. По факту часть из них – это элита русской армии, но они все уходят в мясорубку. Поэтому я считаю, что у них есть какая-то принципиальная позиция, несмотря на какие-либо последствия, они должны забрать, - подчеркивает Бородин.

Представитель 3-й ОШБ отметил, что преступная армия РФ постоянно усиливается и восполняет потери за счет мощных резервов.

В других случаях – без резерва и дополнительно приданных сил – они бы уже не были в боевой готовности. А за счет резервов они постоянно приобщают новые и новые силы. Сейчас по факту нас штурмует две армии, состоящая из бригад группировка, - подчеркнул Бородин.

Он также добавил, что 3-я отдельная штурмовая бригада наладила взаимодействие с различными подразделениями и применяет военный опыт, который приобрели на Бахмутском направлении.

Грубо говоря, мы зашли сразу в критическую ситуацию, но еще до того, как мы заходили, она уже была критическая. Многие позиции враг имеет возможность обстреливать почти на 360 градусов. Не позволяет сказать, что как-то ситуация более или менее стабильная. Она очень динамична и находится в достаточно серьезном критическом положении, – отметил Бородин.

В то же время Бородин заверил, что украинская логистика в Авдеевке работает, хотя каждую поставку приходится проводить как "маленькую военную операцию".

По словам заместителя командира 3 ОШБр и экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, в настоящее время оккупационная армия в битве за Авдеевку терпит такие потери, которые не несла ни в одной битве с начала развязанной войны против Украины.

Он подчеркнул, что только в результате одной волны вражеской атаки накануне, 15 февраля, было ликвидировано 80 российских окупантов.

В общем, нам уже удалось уничтожить более 4 тысяч российских военных. Масштабы ах***вши. Таких потерь, как в боях за Авдеевку, думаю, у них еще нигде не было. Об украинских силах РФ "стирает" сейчас минимум 6 бригад российской армии, плюс одну бригаду "ДНР", спецназ ГРУ и каких-то их ССО-шников, - отмечает Жорин.

При этом Жорин не уточнил, были ли эти 4 тысячи российских захватчиков убиты именно силами 3-й штурмовой бригады, зашедшей в город несколько дней назад, или это потери агрессора на этом участке за все время российского наступления на начавшийся в октябре город.

Жорин также отмечает, что агрессор сохраняет значительное численное преимущество. По его словам, на некоторые позиции, где держат оборону 6 украинских бойцов, россияне бросают на штурм по 100 своих воинов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отходят с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки
Александр Тарнавский
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Тарнавский раскрыл подробности ситуации в Авдеевке
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны отразили 27 атак в районе Авдеевки — Генштаб
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?