По информации разведки Минобороны Великобритании, оккупационная армия РФ в боях за Авдеевку Донецкой области уже потеряла сотни единиц бронетехники и тысячи военных.

Что известно о потерях окупантов в боях за Авдеевку

В отчете британской разведки отмечается, что российская оккупационная армия продолжает попытки продвинуться на Донбассе и сосредотачивает ключевые усилия на захваченных Авдеевках.

В частности, оккупантам ценой невероятных потерь удалось продвинуться в районе Авдеевки и внутри города.

В ответ украинские военные усиливают оборонные позиции и опрокидывают дополнительные силы.

В своих усилиях захватить город Россия потеряла по меньшей мере 400 танков, боевых машин пехоты и другой тяжелой техники, а также, вероятно, тысячи личного состава, - отмечают представители британской разведки. Поделиться

Отдельно в разведке Британии отметили, что командование оккупационной армии РФ продолжает бросать силы на атаки на запад в районе Бахмута с целью захвата города Часов Яр.

Россия была не в состоянии продвинуться дальше границ Бахмута со времени установления контроля в марте 2023 года, - отмечается в отчете британской разведки. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 February 2024.



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Что говорят в Украине

По словам спикера 3-й отдельной штурмовой бригады Александра Бородина в эфире телемарафона, сейчас российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки все имеющиеся силы, поэтому ситуация крайне тяжелая.

При этом Бородин предположил, что безумное давление российских военных связано с приказом Кремля к выборам срочно захватить Авдеевку.

Давление со стороны россиян просто чрезвычайно. Россияне бросают все могущество своей армии, которая есть не только большое количество пехоты, но и бронетехнику, FPV, КАБы, фосфорные боеприпасы. Газы разного сорта: не так много, но есть случаи, они не смертельны, однако выводят из строя человека. То есть они не берегут ничего, это явно у них какое-то принципиальное политическое решение по штурмам, - отмечает спикер 3-й ОШБ. Поделиться

Он отметил, что еще совсем недавно преступная армия РФ использовала заключенных в составе ПИК "Вагнер" во время штурмов Бахмута, поскольку их не планировали беречь.

Однако в штурмах Авдеевки кафиры теряют большое количество бронетехники, личного состава, в частности, регулярных армейских бригад и подразделений спецназа ГРУ.

То есть это наученные люди, а не зеки. По факту часть из них – это элита русской армии, но они все уходят в мясорубку. Поэтому я считаю, что у них есть какая-то принципиальная позиция, несмотря на какие-либо последствия, они должны забрать, - подчеркивает Бородин. Поделиться

Представитель 3-й ОШБ отметил, что преступная армия РФ постоянно усиливается и восполняет потери за счет мощных резервов.

В других случаях – без резерва и дополнительно приданных сил – они бы уже не были в боевой готовности. А за счет резервов они постоянно приобщают новые и новые силы. Сейчас по факту нас штурмует две армии, состоящая из бригад группировка, - подчеркнул Бородин. Поделиться

Он также добавил, что 3-я отдельная штурмовая бригада наладила взаимодействие с различными подразделениями и применяет военный опыт, который приобрели на Бахмутском направлении.

Грубо говоря, мы зашли сразу в критическую ситуацию, но еще до того, как мы заходили, она уже была критическая. Многие позиции враг имеет возможность обстреливать почти на 360 градусов. Не позволяет сказать, что как-то ситуация более или менее стабильная. Она очень динамична и находится в достаточно серьезном критическом положении, – отметил Бородин. Поделиться

В то же время Бородин заверил, что украинская логистика в Авдеевке работает, хотя каждую поставку приходится проводить как "маленькую военную операцию".

По словам заместителя командира 3 ОШБр и экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, в настоящее время оккупационная армия в битве за Авдеевку терпит такие потери, которые не несла ни в одной битве с начала развязанной войны против Украины.

Он подчеркнул, что только в результате одной волны вражеской атаки накануне, 15 февраля, было ликвидировано 80 российских окупантов.

В общем, нам уже удалось уничтожить более 4 тысяч российских военных. Масштабы ах***вши. Таких потерь, как в боях за Авдеевку, думаю, у них еще нигде не было. Об украинских силах РФ "стирает" сейчас минимум 6 бригад российской армии, плюс одну бригаду "ДНР", спецназ ГРУ и каких-то их ССО-шников, - отмечает Жорин. Поделиться

При этом Жорин не уточнил, были ли эти 4 тысячи российских захватчиков убиты именно силами 3-й штурмовой бригады, зашедшей в город несколько дней назад, или это потери агрессора на этом участке за все время российского наступления на начавшийся в октябре город.