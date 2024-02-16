По информации разведки Минобороны Великобритании, оккупационная армия РФ в боях за Авдеевку Донецкой области уже потеряла сотни единиц бронетехники и тысячи военных.
Что известно о потерях окупантов в боях за Авдеевку
В отчете британской разведки отмечается, что российская оккупационная армия продолжает попытки продвинуться на Донбассе и сосредотачивает ключевые усилия на захваченных Авдеевках.
В частности, оккупантам ценой невероятных потерь удалось продвинуться в районе Авдеевки и внутри города.
В ответ украинские военные усиливают оборонные позиции и опрокидывают дополнительные силы.
Отдельно в разведке Британии отметили, что командование оккупационной армии РФ продолжает бросать силы на атаки на запад в районе Бахмута с целью захвата города Часов Яр.
Что говорят в Украине
По словам спикера 3-й отдельной штурмовой бригады Александра Бородина в эфире телемарафона, сейчас российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки все имеющиеся силы, поэтому ситуация крайне тяжелая.
При этом Бородин предположил, что безумное давление российских военных связано с приказом Кремля к выборам срочно захватить Авдеевку.
Он отметил, что еще совсем недавно преступная армия РФ использовала заключенных в составе ПИК "Вагнер" во время штурмов Бахмута, поскольку их не планировали беречь.
Однако в штурмах Авдеевки кафиры теряют большое количество бронетехники, личного состава, в частности, регулярных армейских бригад и подразделений спецназа ГРУ.
Представитель 3-й ОШБ отметил, что преступная армия РФ постоянно усиливается и восполняет потери за счет мощных резервов.
Он также добавил, что 3-я отдельная штурмовая бригада наладила взаимодействие с различными подразделениями и применяет военный опыт, который приобрели на Бахмутском направлении.
В то же время Бородин заверил, что украинская логистика в Авдеевке работает, хотя каждую поставку приходится проводить как "маленькую военную операцию".
По словам заместителя командира 3 ОШБр и экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, в настоящее время оккупационная армия в битве за Авдеевку терпит такие потери, которые не несла ни в одной битве с начала развязанной войны против Украины.
Он подчеркнул, что только в результате одной волны вражеской атаки накануне, 15 февраля, было ликвидировано 80 российских окупантов.
При этом Жорин не уточнил, были ли эти 4 тысячи российских захватчиков убиты именно силами 3-й штурмовой бригады, зашедшей в город несколько дней назад, или это потери агрессора на этом участке за все время российского наступления на начавшийся в октябре город.
Жорин также отмечает, что агрессор сохраняет значительное численное преимущество. По его словам, на некоторые позиции, где держат оборону 6 украинских бойцов, россияне бросают на штурм по 100 своих воинов.
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