За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, окупаційна армія РФ у боях за Авдіївку на Донеччині вже втратила сотні одиниць бронетехніки та тисячі військових.
Що відомо про втрати окупантів у боях за Авдіївку
У звіті британської розвідки зазначається, що російська окупаційна армія продовжує спроби просунутись на Донеччині та зосереджує ключові зусилля на захоплені Авдіївки.
Зокрема, окупантам ціною неймовірних втрат вдалось просунутись в районі Авдіївки та в середині міста.
У відповідь українські військові посилюють оборонні позиції і перекидають додаткові сили.
Окремо у розвідці Британії зазначили, командування окупаційної армії РФ продовжує кидати сили на атаки на захід в районі Бахмута із метою захоплення міста Часів Яр.
Що кажуть в Україні
За словами речника 3-ї окремої штурмової бригади Олександра Бородіна в ефірі телемарафону, наразі російські окупанти кинули на штурм Авдіївки всі наявні сили, тому ситуація вкрай важка.
При цьому Бородін припустив, що шалений тиск російських військових пов’язаний із наказом Кремля до виборів терміново захопити Авдіївку.
Він зазначив, що ще зовсім нещодавно злочинна армія РФ використовувала ув’язнених у складі ПВК “Вагнер” під час штурмів Бахмута, оскільки їх не планували берегти.
Однак наразі у штурмах Авдіївки окупанти втрачають велику кількість бронетехніки, особового складу, зокрема, регулярних армійських бригад та підрозділів спецназу ГРУ.
Речник 3-ої ОШБ зазначив, що злочинна армія РФ постійно посилюється та поповнює втрати за рахунок потужних резервів.
Він також додав, що 3-я окрема штурмова бригада налагодила взаємодію з різними підрозділами та застосовує військовий досвід, якого набули на Бахмутському напрямку.
У той же час Бородін запевнив, що українська логістика в Авдіївці працює, хочча кожну поставку доводиться проводити як "маленьку військову операцію".
За словами заступника командира 3 ОШБр та екс-командира полку “Азов” Максима Жоріна, наразі окупаційна армія у битві за Авдіївку зазнає таких втрат, яких не зазнавала у жодній битві від початку розв’язаної війни проти України.
Він підкреслив, що тільки в результаті однієї хвилі ворожої атаки напередодні, 15 лютого, було ліквідовано 80 російських окупантів.
При цьому Жорін не уточнив, чи були ці 4 тисячі російських загарбників вбиті саме силами 3-ї штурмової бригади, яка зайшла в місто кілька днів тому, чи це втрати агресора на цій ділянці за весь час російського наступу на місто, який почався у жовтні.
Жорін також зауважує, що агресор зберігає значну чисельну перевагу. За його словами, на деякі позиції, де тримають оборону 6 українських бійців, росіяни кидають на штурм по 100 своїх вояк.
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