За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, окупаційна армія РФ у боях за Авдіївку на Донеччині вже втратила сотні одиниць бронетехніки та тисячі військових.

Що відомо про втрати окупантів у боях за Авдіївку

У звіті британської розвідки зазначається, що російська окупаційна армія продовжує спроби просунутись на Донеччині та зосереджує ключові зусилля на захоплені Авдіївки.

Зокрема, окупантам ціною неймовірних втрат вдалось просунутись в районі Авдіївки та в середині міста.

У відповідь українські військові посилюють оборонні позиції і перекидають додаткові сили.

У своїх зусиллях захопити місто, Росія втратила щонайменше 400 танків, бойових машин піхоти та іншої важкої техніки, а також, імовірно, тисячі особового складу, - зазначають представники британської розвідки. Поширити

Окремо у розвідці Британії зазначили, командування окупаційної армії РФ продовжує кидати сили на атаки на захід в районі Бахмута із метою захоплення міста Часів Яр.

Росія була неспроможною просунутися далі за межі Бахмута з часу встановлення контролю у березні 2023 року, - зазначається у звіті британської розвідки. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 February 2024.



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Що кажуть в Україні

За словами речника 3-ї окремої штурмової бригади Олександра Бородіна в ефірі телемарафону, наразі російські окупанти кинули на штурм Авдіївки всі наявні сили, тому ситуація вкрай важка.

При цьому Бородін припустив, що шалений тиск російських військових пов’язаний із наказом Кремля до виборів терміново захопити Авдіївку.

Тиск з боку росіян просто надзвичайний. Росіяни кидають всю могутність своєї армії, яка є, не тільки велику кількість піхоти, але й бронетехніку, FPV, КАБи, фосфорні боєприпаси. Гази різного гатунку: не так багато, але є випадки, вони не смертельні, проте виводять з ладу людину. Тобто, вони не бережуть нічого, це явно в них якесь принципове політичне рішення по штурмам, - зазначає речник 3-ої ОШБ. Поширити

Він зазначив, що ще зовсім нещодавно злочинна армія РФ використовувала ув’язнених у складі ПВК “Вагнер” під час штурмів Бахмута, оскільки їх не планували берегти.

Однак наразі у штурмах Авдіївки окупанти втрачають велику кількість бронетехніки, особового складу, зокрема, регулярних армійських бригад та підрозділів спецназу ГРУ.

Тобто, це навчені люди, а не зеки. По факту частина з них - це еліта російської армії, але вони всі йдуть в м'ясорубку. Тому, я вважаю, що в них є якась принципова позиція, незважаючи на будь-які наслідки, вони повинні забрати, - підкреслює Бородін. Поширити

Речник 3-ої ОШБ зазначив, що злочинна армія РФ постійно посилюється та поповнює втрати за рахунок потужних резервів.

В інших випадках - без резерву і додатково приданих сил - вони б вже не були в бойовій готовності. А за рахунок резервів, вони постійно долучають нові і нові сили. Зараз по факту нас штурмує дві армії, угруповання, яке складається з бригад, - підкреслив Бородін. Поширити

Він також додав, що 3-я окрема штурмова бригада налагодила взаємодію з різними підрозділами та застосовує військовий досвід, якого набули на Бахмутському напрямку.

Грубо кажучи, ми зайшли одразу в критичну ситуацію, але ще до того, коли ми заходили, вона вже була критична. Багато позицій ворог має можливість обстрілювати майже на 360 градусів. Не дає можливість сказати, що якось ситуація більш-менш стабільна. Вона дуже динамічна і знаходиться в досить серйозному критичному становищі, - зазначив Бородін. Поширити

У той же час Бородін запевнив, що українська логістика в Авдіївці працює, хочча кожну поставку доводиться проводити як "маленьку військову операцію".

За словами заступника командира 3 ОШБр та екс-командира полку “Азов” Максима Жоріна, наразі окупаційна армія у битві за Авдіївку зазнає таких втрат, яких не зазнавала у жодній битві від початку розв’язаної війни проти України.

Він підкреслив, що тільки в результаті однієї хвилі ворожої атаки напередодні, 15 лютого, було ліквідовано 80 російських окупантів.

Загалом, нам вже вдалось знищити більше 4 тисяч російських військових. Масштаби ах***вші. Таких втрат, як в боях за Авдіївку, думаю, вони ще ніде не мали. Об українські сили РФ "стирає" зараз мінімум 6 бригад російської армії, плюс одну бригаду "ДНР", спецназ ГРУ і якихось їхніх ССО-шників, - зазначає Жорін. Поширити

При цьому Жорін не уточнив, чи були ці 4 тисячі російських загарбників вбиті саме силами 3-ї штурмової бригади, яка зайшла в місто кілька днів тому, чи це втрати агресора на цій ділянці за весь час російського наступу на місто, який почався у жовтні.