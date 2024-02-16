Сили оборони відбили 27 атак в районі Авдіївки — Генштаб
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони відбили 27 атак в районі Авдіївки — Генштаб

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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За добу між українськими та російськими військами відбулося 70 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. 

723 доба російського вторгнення в Україну

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях противника.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 84 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ситуація на сході та півдні

У Генштабі зазначають, що російські війська активно застосовують авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 атак поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак біля Богданівки, Іванівського, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 27 атак в районі Авдіївки та ще 2 атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога неподалік Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 2 спроби штурму позицій українських військ на плацдармах на лівобережжі Дніпра.

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