16 лютого командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський офіційно підтвердив, що українські захисники відходять з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки.

Тарнавський розповів, що відбувається в Авдіївці

За його словами, після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ ухвалили рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки.

Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Олександр Тарнавський Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія

Олександр Тарнавський звертає увагу на те, що тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.

Як зазначає командувач, наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів.

Разом — сильні. Слава Україні! — наголосив Тарнавський. Поширити

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