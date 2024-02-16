16 лютого командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський офіційно підтвердив, що українські захисники відходять з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки.
Тарнавський розповів, що відбувається в Авдіївці
За його словами, після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ ухвалили рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки.
Олександр Тарнавський звертає увагу на те, що тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.
Як зазначає командувач, наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів.
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