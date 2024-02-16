16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский официально подтвердил, что украинские защитники отходят с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.
Тарнавский рассказал, что происходит в Авдеевке
По его словам, после многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.
Александр Тарнавский обращает внимание на то, что тактическое снятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции.
Как отмечает командующий, сейчас идет перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений.
Зеленский прокомментировал бои в Авдеевке
По словам главы государства, он знает, что происходит в городе и находится на контакте с нашим военным руководством.
Также 16 февраля стало известно, что армия РФ применила фосфор в Авдеевке против украинских воинов.
Кроме того, известно, что увеличилось использование КАБов.
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