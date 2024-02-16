16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский официально подтвердил, что украинские защитники отходят с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Тарнавский рассказал, что происходит в Авдеевке

По его словам, после многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Мы держали эту позицию столько, сколько имели возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага. Решение отойти было принято с целью сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Александр Тарнавский Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия

Александр Тарнавский обращает внимание на то, что тактическое снятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции.

Как отмечает командующий, сейчас идет перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений.

Вместе – сильные. Слава Украине! – подчеркнул Тарнавский. Поделиться

Зеленский прокомментировал бои в Авдеевке

По словам главы государства, он знает, что происходит в городе и находится на контакте с нашим военным руководством.

Я не буду говорить, какие они применяют новые подходы. Их задача делать все, чтобы защитить, прежде всего, наших людей. Это главный сигнал от меня, наши военные это самое главное, что у нас есть, и это самое главное наше оружие, – заявил Владимир Зеленский. Поделиться

Также 16 февраля стало известно, что армия РФ применила фосфор в Авдеевке против украинских воинов.

Кроме того, известно, что увеличилось использование КАБов.