Генштаб ВСУ заявляет об уничтожении 400 тысяч российских захватчиков

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла на поле боя более 400 тысяч своих военнослужащих.
ВСУ уничтожили уже более 400 тысяч российских солдат
За 723 дня русско-украинской войны оккупанты потеряли погибшими или ранеными 400300 солдат.
В частности, в феврале количество потерь окупантов возросло из-за длительных штурмов донецкой Авдеевки, которую украинские защитники обороняют еще с октября 2023 года.
Отметим, по данным разведки США, потери россиян под Авдеевкой по состоянию на декабрь 2023 достигли более 13 тыс. военнослужащих, а также 220 боевых машин.
Что известно о безумных потерях армии РФ в районе Авдеевки
Как отмечают журналисты издания, количество утраченных российскими оккупантами танков во время штурмов Авдеевки составляет десятую часть от общего количества отправленной в Украину тяжелой бронетехники.
Авторы материала со ссылкой на информацию из открытых источников подчеркивают, что в канун распада СССР 10-тысячная мотострелковая дивизия по документам имела на вооружении 220 танков.
С момента наступления на Авдеевку в начале октября российские 2-я и 41-я общевойсковые армии потеряли 214 танков. Преимущественно Т-72 и Т-80, но также несколько высококлассных Т-90. Тем временем, украинские бригады в Авдеевке и вокруг нее потеряли только 18 танков, — говорится в публикации.
Потери российских танков в районе Авдеевки составляют потенциально более десятой части всех танков, имеющих российские войска в Украине.
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