Генштаб ВСУ заявляет об уничтожении 400 тысяч российских захватчиков
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ заявляет об уничтожении 400 тысяч российских захватчиков

вс рф
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С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла на поле боя более 400 тысяч своих военнослужащих.

ВСУ уничтожили уже более 400 тысяч российских солдат

За 723 дня русско-украинской войны оккупанты потеряли погибшими или ранеными 400300 солдат.

В частности, в феврале количество потерь окупантов возросло из-за длительных штурмов донецкой Авдеевки, которую украинские защитники обороняют еще с октября 2023 года.

Отметим, по данным разведки США, потери россиян под Авдеевкой по состоянию на декабрь 2023 достигли более 13 тыс. военнослужащих, а также 220 боевых машин.

Что известно о безумных потерях армии РФ в районе Авдеевки

Как отмечают журналисты издания, количество утраченных российскими оккупантами танков во время штурмов Авдеевки составляет десятую часть от общего количества отправленной в Украину тяжелой бронетехники.

Авторы материала со ссылкой на информацию из открытых источников подчеркивают, что в канун распада СССР 10-тысячная мотострелковая дивизия по документам имела на вооружении 220 танков.

С момента наступления на Авдеевку в начале октября российские 2-я и 41-я общевойсковые армии потеряли 214 танков. Преимущественно Т-72 и Т-80, но также несколько высококлассных Т-90. Тем временем, украинские бригады в Авдеевке и вокруг нее потеряли только 18 танков, — говорится в публикации.

Потери российских танков в районе Авдеевки составляют потенциально более десятой части всех танков, имеющих российские войска в Украине.

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