Генштаб ЗСУ заявляє про знищення 400 тисяч російських загарбників

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила на полі бою понад 400 тисяч своїх військовослужбовців.

ЗСУ знищили вже понад 400 тисяч російських солдатів

За 723 дні російсько-української війни окупанти втратили загиблими чи пораненими 400300 солдатів.

Зокрема, у лютому кількість втрат окупантів зросла через тривалі штурми донецької Авдіївки, яку українські захисники обороняють ще з жовтня 2023 року.

Зазначимо, за даними розвідки США, втрати росіян під Авдіївкою станом на грудень 2023 року сягнули понад 13 тис. військовослужбовців, а також 220 бойових машин.

Що відомо про шалені втрати армії РФ в районі Авдіївки

Як зазначають журналісти видання, кількість втрачених російськими окупантами танків під час штурмів Авдіївки складає десяту частину від загальної кількості відправленої до України важкої бронетехніки.

Автори матеріалу із посиланням на інформацію з відкритих джерел підкреслюють, що напередодні розпаду СРСР 10-тисячна мотострілецька дивізія за документами мала на озброєнні 220 танків.

З моменту наступу на Авдіївку на початку жовтня російські 2-а та 41-ша загальновійськові армії втратили 214 танків. Переважно Т-72 і Т-80, але також кілька висококласних Т-90. Тим часом українські бригади в Авдіївці та навколо неї втратили лише 18 танків, - йдеться у публікації.

Втрати російських танків в районі Авдіївки становлять потенційно більше десятої частини всіх танків, які мають російські війська в Україні.